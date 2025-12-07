Lutto a Enna, è morto Gaetano Di Pollina, fu il pioniere dei parrucchieri per signore

E’ stato uno dei primi parrucchieri per signore di Enna. All’età di 89 anni è morto Gaetano Di Pollina . Aveva aperto il suo negozio di parrucchiere l’8 dicembre del 1960 al Passo Signore , com’è conosciuta la via Roma nei pressi di via Libertà e dopo 55 anni di lavoro, alla bella età di 79 anni, Gaetano Di Pollina, ha posato forbici e spazzola per andare in pensione.

L’aiuto della moglie

Quella parruccheria rappresentava una conquista per Di Pollina che era stato per 11 anni alle dipendenze di un altro coiffeur storico di Enna, il signor Eduardo Renna. In quegli anni erano soltanto 4 i parrucchieri nel capoluogo, erano gli anni della rinascita, delle prime tinte di capelli da osare, dei veglioni e di lustrini che imponevano acconciature all’avanguardia. Di Pollina ha sempre potuto contare sull’aiuto e la professionalità della moglie Letizia Bandiera che con il suo garbo e il suo buon umore ha sempre ingentilito il negozio.

I funerali

Padre di tre figli, Michelangelo, dirigente della Digos di Enna, Agostino, vigile del fuoco e Marcello formatore e nonno di 5 nipoti nel suo campo Gaetano Di Pollina ha fatto la storia della città. I funerali saranno celebrati domani, 8 dicembre, alle ore 10:00 nella chiesa di Sant’Anna.