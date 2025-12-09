ISOLE CROMATICHE: CAMPISI, CASULA E DELLA MARIANNA LIVE CON STRUMENTI TRADIZIONALI SARDI E TAMBURI A CORNICE AL GARAGE ARTS PLATFORM

Mercoledì 10 dicembre alle 19 si incontrano musicalmente Sicilia e Sardegna al Garage Arts Platform di Enna Bassa, con l’esibizione di Davide Campisi, musicista ennese, e Carolina Casula e Jonathan Della Marianna, arrivati a Enna per l’occasione dalla Sardegna.

I musicisti proporranno un itinerario di canti e suonate popolari con “i colori musicali delle due isole maggiori”, in una modalità che rievoca la tradizione di un tempo, ma con uno sguardo alla modernità, con gli strumenti della tradizione popolare delle isole di Sicilia e Sardegna, quali tamburi a cornice, launeddas, sulitus, marranzani o trunfas, triangoli e tamburi sardi. Nasce da questo incontro il progetto Isole Cromatiche con Davide Campisi e Jonathan Della Marianna. L’ingresso è di 10 euro – 7 ridotto studenti – con tessera garage 25-26, via Leonardo da Vinci 2 a Enna Bassa.



La conoscenza e la salvaguardia della tradizione popolare rappresentano il contributo che l’Associazione Culturale Symponia, dalla Sardegna, insieme al CSCP “I Caminanti” intendono fornire, avvalendosi del confronto tra le musiche popolari di diversa estrazione geografica. A tal proposito la Sardegna si configura come un luogo-spazio che condivide con la Sicilia la volontà di mantenere, nel movimento continuo di trasformazione, una musica le cui radici si perdono nel tempo.

Le due isole conservano intatta nei secoli la necessità di esprimere la propria spiritualità, declinata nelle tante identità che generano le culture dei popoli, parlando l’una all’altra dell’universale spinta dell’esistere, nelle terre circondate dal mare.





Luogo: Garage Arts Platform , via Leonardo da Vinci, 2, ENNA, ENNA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 19:00