Questura, Marino nuovo capo della Divisione Anticrimine

Da oggi la Questura di Enna accoglie un nuovo vertice operativo: il Primo Dirigente della Polizia di Stato Stefania Marino assume ufficialmente la direzione della Divisione Anticrimine, subentrando in un ruolo chiave per il coordinamento delle attività investigative e preventive sul territorio provinciale.

Laureata in Legge

La Dott.ssa Marino, laureata in Giurisprudenza, ha intrapreso la carriera in Polizia nel 2005, partecipando al 96° Corso Commissari. Il suo percorso professionale è contraddistinto da incarichi di grande responsabilità, spesso svolti in contesti complessi e ad alta intensità operativa.

L’esperienza ad Agrigento

Il suo primo incarico la vede, dal 2008, alla Questura di Agrigento, dove ha diretto l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e l’Ufficio Immigrazione, seguendo in prima linea le delicate dinamiche legate all’emergenza sbarchi che in quegli anni interessavano la provincia.Nel 2013 viene trasferita alla Questura di Catania, assumendo la responsabilità dell’Ufficio Immigrazione presso il C.A.R.A. di Mineo, uno dei centri più importanti e complessi del territorio nazionale. In questo stesso periodo ha ricoperto anche l’incarico di Vice Dirigente della Divisione Anticrimine, partecipando all’esecuzione di numerosi sequestri patrimoniali nell’ambito di indagini contro la criminalità organizzata.Più di recente, dal settembre 2024 al novembre 2025, la Dott.ssa Marino ha guidato l’Ufficio del Personale della Questura etnea, ruolo che le ha permesso di consolidare ulteriormente competenze gestionali e organizzative.