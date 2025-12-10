Assunzioni, un nuovo funzionario al Comune di Leonforte

Il Comune di Leonforte ha ufficializzato l’ingresso in organico di una nuova unità con profilo tecnico, finanziata attraverso il Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). L’assunzione segue la deliberazione di Giunta Municipale del 23 gennaio 2024, con cui l’amministrazione aveva richiesto l’inserimento di due funzionari.

Chi è il nuovo funzionario dell’Ufficio tecnico

Grazie all’autorizzazione ottenuta, l’ente ha potuto procedere all’assunzione a tempo indeterminato di una figura tecnica. Ha preso servizio l’architetto Francesca Furno, che sarà assegnata all’Ufficio tecnico comunale.

Secondo quanto comunicato dall’amministrazione, la nuova presenza professionale punta a rafforzare la capacità operativa del settore, in particolare sul fronte della gestione delle pratiche e della programmazione degli interventi.

Il sindaco di Leonforte

«L’ingresso dell’architetta Furno rappresenta un passo significativo per migliorare l’efficienza del nostro Ufficio tecnico» ha dichiarato il sindaco Piero Livolsi. «Si tratta di una professionalità che potrà contribuire in modo concreto alle attività quotidiane e ai progetti che il Comune sta portando avanti».

L’assunzione segna un nuovo incremento del personale dopo un lungo periodo di carenza d’organico, e si inserisce nel percorso avviato dall’amministrazione per rafforzare la struttura comunale attraverso le opportunità offerte dai finanziamenti nazionali.