Enna celebra la Festa dell’Albero 2025, una giornata di natura, lettura e partecipazione

Una mattinata all’insegna dell’ambiente, della lettura e della partecipazione civica ha coinvolto gli alunni della scuola primaria e secondaria degli istituti “Neglia-Savarese” e “De Amicis”, in occasione della Festa Nazionale dell’Albero. L’iniziativa, promossa dal Comune di Enna insieme all’Istituto Comprensivo “F. P. Neglia – N. Savarese”, rientra nel progetto Giardino di Dafne, che mira a rafforzare il legame tra natura, cultura e responsabilità sociale.

La giornata si è aperta all’Auditorium dell’Istituto “Neglia”, dove gli alunni della primaria sono stati guidati dall’associazione “Gli Amici del Libro – Il sasso nello stagno” in una lettura animata dedicata ai temi dell’ambiente. Al centro dell’incontro il messaggio simbolo del progetto: «Leggere gli alberi è piantare una foresta», un invito a osservare la natura come una maestra capace di trasmettere valori di cura e consapevolezza.

Le attività sono proseguite nell’Aula Magna del plesso “Savarese”, dove le classi seconde della scuola secondaria di primo grado hanno partecipato a un incontro dedicato alla tutela del paesaggio urbano e alla conoscenza delle specie arboree presenti sul territorio. Letture espressive e un momento di confronto con docenti e istituzioni hanno offerto agli studenti uno spazio di riflessione sul valore della partecipazione attiva nella cura della città.

Durante gli incontri, ogni classe ha ricevuto una pianta di ginestra, scelta come simbolo di resilienza e legata ai colori della città di Enna.

La Festa dell’Albero 2025 si è confermata un’occasione preziosa per educare i giovani alla legalità, al rispetto dell’ambiente e alla conoscenza del patrimonio naturalistico e culturale locale.

Un evento che supera la semplice celebrazione: un invito a custodire il verde cittadino e a farlo crescere insieme ai cittadini di domani.