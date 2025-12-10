Enna, per “La Mente tra le Nuvole” si parlerà di Metacognizione e Metaemozione in Psicoterapia

Si terrà venerdì 12 dicembre presso la sala congresso dell’Hotel Federico II, l’edizione 2025 de “La Mente tra le Nuvole”, l’appuntamento annuale organizzato dall’Istituto Superiore per le Scienze Cognitive ad Enna. Quest’anno, “La mente tra le nuvole” si concentrerà su metacognizione e metaemozione, processi della mente umana che consistono nel prendere coscienza di ciò che si pensa e delle emozioni che si provano, sia in sé stessi sia riguardo agli altri con cui ci relazioniamo. “È un tema recente in psicoterapia, con risvolti molto importanti ed è stato ampiamente sviluppato nell’ambito dei centri clinici Aleteia e della Scuola di specializzazione Aleteia in Psicoterapia”, spiega il direttore scientifico Tullio Scrimali. L’intrigante tematica verrà sviscerata da diversi autori provenienti dall’Università di Catania, dall’Università di Palermo, dalla Scuola di Aleteia, che durante i lavori porteranno i risultati delle ricerche svolte negli ultimi anni.

L’ edizione 2025 del convegno quest’anno cade in un momento particolare della vita dell’impresa sociale dell’Istituto Superiore per le Scienze Cognitive in quanto si tratta di 35 anni di attività; un’altra ricorrenza che verrà festeggiata durante la manifestazione scientifica è il compimento di 50 anni di attività in psichiatria del direttore e fondatore dell’Istituto e di Aleteia sistema, professore Tullio Scrimali, psichiatra neuro-scienziato, psicofarmacologo. Questa edizione vedrà anche la partecipazione di rappresentanti del mondo politico e sociale come il deputato Pd, Fabio Venezia che porterà i saluti ai congressisti, l’assessore comunale alla Comunità Educante e quindi alla Pubblica Istruzione, Giuseppe La Porta e interverrà anche il dottore Paolo Garofalo, già sindaco di Enna e presidente del Centro studi Med Mez.

Sarà possibile partecipare al congresso gratuitamente, in presenza oppure in modalità streaming. Per la partecipazione in presenza ci si può registrare direttamente in sede congressuale; per la partecipazione in diretta streaming occorre prenotarsi inviando una e-mail ad aleteia.info@libero.it

Di seguito il programma dell’evento

09.30-10.30: Registrazione dei partecipanti

Prima sessione – Chair: Massimo Sciuto (ALETEIA, Catania)

10.30-11.00: Presentazione del Congresso e Saluti ai Partecipanti

11.00-11.20: Antonella D’Amico (Università di Palermo) – “Dall’intelligenza emotiva all’intelligenza

metaemotiva: assessment ed intervento”

11.20-11.40: Tullio Scrimali (Università di Catania) – “Processo Metacognitivo e Metaemotivo nel

determinismo dell’Azione Terapeutica degli Psicofarmaci”.

11.40-12.00: Antonio Carollo (ASP Palermo): “Il concetto di “antipatia” all’interno di percorsi clinici

complessi: aspetti metacognitivi e metaemotivi”.

12.00-12.20: Pausa caffè

Seconda sessione – Chair: Damiana Tomasello (ARNAS Garibaldi, Catania)

12.20-12.40: Giusy Morabito (Mindful Sicilia Ets) – “Metacognizione, metaemozione e mindfulness:

connessioni e divergenze tra casi clinici e proposte terapeutiche”.

12.40-13.00: Sibilla Giangreco e Ambra Rinaldi (ALETEIA, Enna) “Terapia di gruppo attraverso

il protocollo, metaemotivo e metacognitivo, “Emotivi Anonimi”.

13.00-13.20: Barbara Perna (Musica Ribelle e Scuola ALETEIA, Enna) – “Processi metacognitivi e

metaemotivi in psicoterapia: contributi della musicoterapia alla modulazione e

simbolizzazione dell’esperienza affettiva”.

13.20-13.40: Giorgio Campo (Università Kore, Enna) e Antonio Pellegrino (ALETEIA, Enna) – “Il setting

della Day Therapy come laboratorio di metaemozione e metacognizione”.

13.40-14.00: Discussione e Conclusione dei Lavori