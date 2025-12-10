La cerimonia di consegna di cani guida e bastoni bianchi per ciechi e ipovedenti all’istituto comprensivo Catalfamo di Messina – giovedì 11 dicembre

Giovedì 11 dicembre 2025 a partire dalle ore 9:30, presso l’Auditorium della scuola secondaria di primo grado Santa Lucia sopra Contesse – I.C. G. Catalfamo – via Mauro De Mauro a Messina, si terrà la Cerimonia di consegna di cani guida e di bastoni bianchi per ciechi.

Saranno presenti il Dott. Giuseppe Vitello, Presidente Centro Regionale Helen Keller; il Prof. Angelo Cavallaro, Dirigente scolastico I.C. Giuseppe Catalfamo; il Dott. Federico Basile, sindaco di Messina; Dott.ssa Alessandra Calafiore, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Messina e altri.

Saranno presenti all’evento i consiglieri di amministrazione del Centro Regionale Helen Keller ed i presidenti delle sezioni territoriali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Sicilia.

All’interno dell’evento, inoltre, saranno premiati i lavori individuali e di gruppo (disegni ed elaborati multimediali), svolti da circa 100 alunni della scuola G. Catalfamo, che hanno partecipato al Concorso “Un amico speciale: il cane guida”.

Una giornata di riflessione e sensibilizzazione per i ragazzi che avranno modo di ascoltare le testimonianze delle persone non vedenti che, con i cani guida e i bastoni bianchi, acquisiscono maggiore autonomia, sicurezza e indipendenza negli spostamenti quotidiani. Saranno presenti anche le famiglie affidatarie dei cuccioli di labrador presenti alla manifestazione, che hanno svolto, per un anno, il programma di socializzazione dei cuccioli destinati a diventare cani guida.





Luogo: scuola Santa Lucia sopra Contesse – I.C. G. Catalfamo -, via Mauro De Mauro, 1, MESSINA, MESSINA, SICILIA

Ora: 09:30

