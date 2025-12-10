Obbligo delle catene nell’Ennese, firmata l’ordinanza

Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Enna, Piero Capizzi, ha firmato l’ordinanza n° 4 con la quale ha disciplinato la circolazione stradale nel periodo invernale lungo le strade di competenza provinciale. Il provvedimento si è reso necessario perché a causa dell’abbassamento delle temperature, condizione metereologica tipica del periodo, si verificano precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti inficiando anche il regolare svolgimento del traffico. A partire dal 15 dicembre 2025 e fino al 15 marzo 2026 gli automobilisti in transito sulla rete viaria provinciale devono essere muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio, o avere a bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati. I ciclomotori potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose e di ghiaccio sulla strada.La rete viaria interessata è la seguente:

S.P. n. 1 Enna – Enna Bassa intero tratto

S.P. n. 2 Enna – B° Kamut intero tratto

S.P. n. 3 B° Misericordia – Scalo Enna intero tratto

S.P. n. 4 B° SS 192 – Valguarnera – SS 117/bis intero tratto

S.P. n. 6 SS 290 – Villapriolo – SS 121 intero tratto

S.P. n. 7b Bivio SP 33 – Assoro – Bivio SP 57 dal km 0+000 al km 3+600

S.P. n. 15a Piazza Armerina – B° Usignolo intero tratto

S.P. n. 15b Bivio Usignolo – Bivio Sitica intero tratto

S.P. n. 18 B° SS 121 – Agira – Nicosia dal km 16+250 al km 22+750

S.P. n. 19 B° SS 117 – Villadoro intero tratto

S.P. n. 20 Nicosia – Ponte Oliveri – Sperlinga dal km 0+000 al km 5+000

dal km 5+800 al km 9+000

S.P. n. 27 B° SS 120 – B° SS117 intero tratto

S.P. n. 29 S. Lucia – Scifitello intero tratto

S.P. n. 32 Cacchiamo – B° Villapriolo – SS 290 intero tratto

S.P. n. 33 Ponte Pietrangeli – Bivio SP 7/b – Bivio SS 121 intero tratto

S.P. n. 34 Gagliano C.to – Troina intero tratto

S.P. n. 39 Leonforte – Erbavusa – B° SP 19 (Villadoro) dal km 5+000 al km 21+880

S.P. n. 46 Cacchiamo – Villadoro intero tratto

S.P. n. 47 Piano Torre – Diga Ancipa -B° SS 120 intero tratto

S.P. n. 49 Bivio Catena – Bivio Friddani intero tratto

S.P. n. 51 Strada di arroccamento sud-est (S. Calogero) intero tratto

S.P. n. 58 Leonforte – Portella Creta intero tratto

S.P. n. 68 Castagna – Musa – Pianazzi intero tratto

S.P. n. 77 Tre Aie – Trombe intero tratto

S.P. n. 78 Bivio Ramata – Bivio Rastrello dal B° Ramata al B° SP 49

S.P. n. 81 Enna – B° Vanelle – SS 117/bis – Staz. Seggio intero tratto

S.P. n. 81bis Bivio Vanelle – Bivio SS 117 bis intero tratto

S.P. n. 86 S. Giacomo – Spirini intero tratto

S.P. n. 88 B° SP 4 – B° SS 117/bis dal km 0+000 al km 1+600

S.P. n. 90 Strada di accesso agli scavi del Casale intero tratto

S.P. n. 94 Vignale – Pirato intero tratto

S.P. n. 98 Ex Turistica B° SS 561 – B° SP 4 intero tratto

S.P. n. 101 Ex SR 1 Pergusa – Risicallà – Scioltabino intero tratto

S.P. n. 121 Ex SB 6 Giucchitto intero tratto

S.P. n. 133 Ex SB 18 S.Giacomo – Castagna – Casale –

Bonfiglio

dal km 0+000 al km 2+400

(bivio S.P. n. 68)

S.P. n. 140 Ex SB 25 S. Domenico – S. Agrippina –

Valpertuso – S. Martino intero tratto

S.P. n. 141 Ex SB 26 Malagurnò – Sugherita intero tratto

Ulteriormente, soltanto in caso di allerta meteo e con efficacia esecutiva in caso di

esposizione di apposita segnaletica verticale, per tutti i veicoli a motore ad esclusione dei

ciclomotori a due ruote e dei motocicli, che potranno circolare solo in assenza di precipitazioni

nevose in atto e in assenza di neve e ghiaccio sulla strada, vigerà l’obbligo di catene a bordo o

l’utilizzo di pneumatici invernali lungo i seguenti tratti di strade provinciali:

S.P. n. 7a Bivio Pirato – Bivio Mulinello – SS 192 intero tratto

S.P. n. 10 Bivio SS 191 – Ponte Braemy dal km 0+000 al km 7+800

S.P. n. 30 Strada del Borgo Cascino intero tratto

S.P. n. 48 Nissoria S. Giorgio – Min. Zimballo – Bivio SP

7/b

dal km 0+000 al km 7+500

S.P. n. 62 Milocca – Calderai dal km 4+500 al km 8+000

S.P. n. 64 Scarlata – Rossi intero tratto

S.P. n. 91 Piano Noce intero tratto

S.P. n. 93 Catena – Maiorana – Fortolesi dal km 0+000 al km 2+550

S.P. n. 97 Strada di accesso agli Scavi di Morgantina intero tratto

S.P. n. 112 Ex SR 12 Donnanna – Cummino – Scippa-S.

Paolo

intero tratto

S.P. n. 127 Ex SB 12 Catena Gaspa intero tratto

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione. I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011.