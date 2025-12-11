Caro bollette, finanziamenti a tassi agevolati per acquisto pannelli fotovoltaici: ok a emendamento Marano (M5S)

La deputata regionale: “Interveniamo per abbattere il costo delle bollette dell’energia delle famiglie siciliane”.

“Con un emendamento a mia firma è stata inserita nella finanziaria regionale una norma che prevede, all’interno del Fondo Sicilia, l’istituzione di un plafond strutturale dedicato ai finanziamenti a tassi agevolati per l’acquisto di impianti fotovoltaici da parte delle famiglie siciliane. Si tratta di una misura che permette di ridurre il costo delle bollette domestiche poiché un impianto da 3 kw consente di risparmiare tra i 400 e i 900 euro l’anno. Siamo un’Isola baciata dal sole e non si può non investire in energie rinnovabili. Negli anni scorsi avevo già fatto approvare una mia norma che prevedeva il contributo a fondo perduto ma l’Avviso è rimasto bloccato nei cassetti dei funzionari del Dipartimento Energia e non ha mai visto la luce, negando così ai siciliani una grande opportunità”.

A dichiararlo è Jose Marano, deputata regionale del M5S e vicepresidente della commissione Ambiente, Territorio e Mobilità dell’Assemblea regionale Siciliana.

“L’inserimento del plafond nel Fondo Sicilia – prosegue Marano – ha ricevuto il via libera dalla commissione Bilancio, consentendo così di rendere stabile un intervento che punta alla produzione di energia pulita. Grazie a questa norma, i cittadini avranno maggiore autonomia energetica grazie all’installazione di pannelli fotovoltaici nelle loro abitazioni”.

“In questi anni – spiega ancora la parlamentare regionale – i miei interventi legislativi hanno avuto in un primo momento l’obiettivo di ampliare l’accesso al Fondo Sicilia all’imprenditoria femminile e alle imprese d’innovazione, tra cui quelle che utilizzano la tecnologia blockchain. Lo scorso anno, invece, sempre con un emendamento a mia firma, abbiamo previsto il contributo a fondo perduto del 10%”.

“Adesso garantiamo il credito alle famiglie siciliane per rendere più moderne e migliorare dal punto di vista energetico le loro abitazioni, risparmiando sulle bollette”, conclude.



