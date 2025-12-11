Il prof. Sergio Noviello a Catania per una Lectio Magistralis sulla tecnica BAT all’Università di Catania

Il Professore Sergio Noviello, tra i massimi esperti internazionali di chirurgia estetica e riconosciuto per avere introdotto nel panorama scientifico la BAT – Bloodless Atraumatic Technique, sarà protagonista di una Lectio Magistralis all’Università degli Studi di Catania nell’ambito del Master di II livello in Wellness, Nutraceutica e Medicina Estetica (MaWeNuME), coordinato dal Prof., Filippo Drago. L’appuntamento è fissato per venerdì 12 dicembre 2025, alle ore 17:00, presso l’Aula Magna “Umberto Scapagnini” della Torre Biologica “F. Latteri” (via S. Sofia 97).

L’arrivo del Professore a Catania rappresenta un momento di rilievo per la comunità accademica, perché la tecnica BAT – sviluppata dopo migliaia di interventi eseguiti come primo operatore – viene oggi considerata una delle innovazioni più significative degli ultimi anni nella chirurgia estetica. La metodica propone una logica completamente nuova: ridurre in modo drastico il sanguinamento, minimizzare il trauma dei tessuti e accorciare in modo sostanziale i tempi di recupero, attraverso protocolli standardizzati, precisione anatomica e tecnologie operatorie dedicate.

Durante la lectio, dal titolo “Bloodless Atraumatic Technique (BAT): la nuova logica della chirurgia estetica moderna”, il Prof. Noviello illustrerà i fondamenti clinici e scientifici alla base del metodo, analizzando le evidenze emerse dallo studio Milano BAT 2016–2024. I risultati, ottenuti da un’analisi su oltre duemilasettecento procedure eseguite in ambiti quali lifting, liposuzione, blefaroplastica e mastoplastica, mostrano un miglioramento significativo degli esiti post-operatori, un tasso di revisione inferiore rispetto alle tecniche tradizionali e tempi di recupero che si riducono da due settimane a meno di tre giorni. Particolarmente rilevante il dato relativo alla mastoplastica additiva, dove la BAT ha quasi annullato la presenza di dolore severo e ha ridotto sensibilmente complicanze e downtime.

A introdurre e moderare l’incontro sarà il Prof. Filippo Drago, Professore di Farmacologia alla Medicine and Surgery School dell’Università di Catania., che sottolinea la portata scientifica dell’evento:

“La chirurgia estetica moderna vive una fase di profonda trasformazione, guidata da metodiche che cercano di coniugare estetica, sicurezza e sostenibilità clinica. La BAT del Prof. Noviello rappresenta oggi uno dei contributi più solidi in questa direzione, supportato da dati clinici e da un metodo rigoroso. Offrire ai nostri studenti e ai nostri ricercatori l’opportunità di confrontarsi con un approccio così avanzato significa investire nel futuro della formazione medica e nella capacità del nostro Ateneo di dialogare con le frontiere internazionali della ricerca”.

La carriera del Prof. Noviello, specialista in Microchirurgia e Chirurgia Sperimentale, Fellow delle principali accademie internazionali e direttore del Centro BAT Cosmetic Surgery di Milano, è da anni orientata allo sviluppo di tecniche operatorie meno invasive e basate sull’evidenza scientifica. Attraverso la Sergio Noviello Academy ha inoltre contribuito alla formazione di numerosi professionisti, ponendo l’accento sulla centralità del paziente, sulla standardizzazione delle procedure e sulla riduzione del trauma chirurgico.

La Lectio Magistralis del 12 dicembre permetterà a tutti gli specializzandi di conoscere le basi fisiopatologiche dell’approccio bloodless e atraumatico e per comprendere come l’integrazione tra studio clinico, tecnologie avanzate e analisi statistica possa trasformare la chirurgia estetica in un ambito sempre più orientato alla sicurezza, all’efficienza e alla qualità degli esiti.



