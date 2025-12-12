Lavori alla condotta, interruzione idrica a Barrafranca e Pietraperzia

Barrafranca - 12/12/2025

Interruzione idrica a Barrafranca e Pietraperzia. Lo afferma AcquaEnna a seguito di una comunicazione  di Siciliacque in merito ad una riparazione urgente di un guasto lungo la condotta di adduzione che serve i 2 comuni.

Il 15 dicembre

Per permettere l’esecuzione dell’intervento, la distribuzione dell’acqua sarà sospesa dalle ore 6:00 di lunedì 15 dicembre e per le 48 ore successive. I disagi interesseranno l’intero abitato dei due comuni.

AcquaEnna precisa che i tempi di ripristino dipenderanno anche dall’esito delle verifiche tecniche di Siciliacque, comprese quelle relative al parametro di torbidità dell’acqua, indispensabile per garantire la qualità del servizio. Eventuali ulteriori ritardi o imprevisti saranno comunicati tempestivamente alla popolazione.

La società invita gli utenti a utilizzare con prudenza le scorte disponibili e assicura il massimo impegno per ridurre i disagi alla cittadinanza.