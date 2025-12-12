Lavori alla condotta, interruzione idrica a Barrafranca e Pietraperzia
Barrafranca - 12/12/2025
Interruzione idrica a Barrafranca e Pietraperzia. Lo afferma AcquaEnna a seguito di una comunicazione di Siciliacque in merito ad una riparazione urgente di un guasto lungo la condotta di adduzione che serve i 2 comuni.
Il 15 dicembre
Per permettere l’esecuzione dell’intervento, la distribuzione dell’acqua sarà sospesa dalle ore 6:00 di lunedì 15 dicembre e per le 48 ore successive. I disagi interesseranno l’intero abitato dei due comuni.
AcquaEnna precisa che i tempi di ripristino dipenderanno anche dall’esito delle verifiche tecniche di Siciliacque, comprese quelle relative al parametro di torbidità dell’acqua, indispensabile per garantire la qualità del servizio. Eventuali ulteriori ritardi o imprevisti saranno comunicati tempestivamente alla popolazione.
La società invita gli utenti a utilizzare con prudenza le scorte disponibili e assicura il massimo impegno per ridurre i disagi alla cittadinanza.