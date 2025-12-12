Piazza Armerina, Natale di Cultura con i concerti letterari al centro della Sicilia

Dal 15 dicembre al 3 gennaio il Museo del Libro Antico proporrà una rassegna di eventi – un mix di musica, narrazione e performance che muta gli spazi espositivi in un luogo di incontro tra linguaggi artistici diversi -, nell’ambio del bando “Piccoli Musei” del Ministero della Cultura. A questocalendario si sommeranno, nei tanti monumenti della città, a cominciare dalla Villa del Casale, gli eventi natalizi: dalla mostra sugli scacchi, al presepe meccanizzato, all’albero di Natale più alto d’Italia, alla Fiamma Olimpica.

“Da questo Natale lanceremo, tra le altre iniziative, un’animazione culturale che si estenderà fino all’agosto del 2026 e ha al centro il Museo del Libro Antico, con oltre cinquantamila volumi, cinquemila dei quali di grande valore artistico-culturale: incunaboli, miniature, cinquecentine, dagli scritti di Prospero Intorcetta alla Genetica di Filippo Arena. Con il sindaco Nino Cammarata, abbiamo stilato un programma che collega varie realtà culturali della Sicilia e non solo, affidando servizi, come quello della comunicazione, a Buongiorno Sicilia”.

Lo ha detto Ettore Messina, assessore alla Cultura di Piazza Armerina, nel presentare la trasformazione – finanziata dal Ministero della Cultura dopo la partecipazione al bando “Piccoli Musei” – della Biblioteca in centro multimediale. Questo mutamento, secondo l’Amministrazione comunale, accrescerà, per gli appassionati di turismo culturale, le attrattive di questa città al centro della Sicilia che vanta già “il Sito Unesco della Villa Romana del Casale, un sorprendente centro storico con cento chiese, dodici monasteri e otto conventi, e un sistema di collezioni museali di cui fa parte, appunto, anche il Museo del Libro Antico”.

Al centro dell’operazione di lancio di quest’ultima struttura saranno i concerti letterari, con il coordinamento della cooperativa Le Baccanti, che, dal 15 dicembre al 6 gennaio avranno luogo a Piazza Armerina nell’ambito di una più ampia programmazione. Questa prevede anche molti altri eventi natalizi come la mostra “Il gioco della vita, il mistero degli scacchi” a cura di Alessia Montani e Andrea Casella, che rimarrà aperta fino al 10 gennaio nella Pinacoteca comunale.

“L’Amministrazione piazzese, sempre innovativa – ha detto Montani – ha avviato le manifestazioni natalizie con una mostra d’arte dedicata agli scacchi, gioco legato alla vita, alla morte e alla pace. Non tutti sanno, infatti, che gli scacchi nascono proprio per evitare le guerre: non più spargimenti di sangue ma strategie studiate a tavolino. Ossia quello che auspichiamo”.

Un Natale, quello di Piazza Armerina, all’insegna della Cultura, ma anche delle attrazioni, che vedrà, in piazza Cattedrale, l’albero di Natale più alto d’Italia: 60 metri. In quei giorni poi, girerà per le strade la Fiamma Olimpica e si potrà visitare il più grande presepe meccanizzato dell’entroterra siciliano. Inoltre, dal 17 al 23 nella splendida Biblioteca Comunale sono previste letture e animazioni per “La casa di Babbo Natale, la casa dei libri”. E fino al 10 gennaio, nella stessa biblioteca e nella pinacoteca, grandi e piccini potranno giocare le loro partite a scacchi. Ecco comunque, nel dettaglio, il programma delle manifestazioni di Piazza Armerina.

EVENTI NEL MUSEO DEL LIBRO ANTICO

15 dicembre- ore 18: presentazione Concerti Letterari con Martina Mattiani

21 dicembre – ore 18: concerto di Pierdavide Carone con interventi letterari di Gisella Calì

27 dicembre – ore 18: concerto letterario con Davide Di Rosolini

28 dicembre – ore 18: performance “Sicilitudini tra terra e cielo” di e con Elio Crifò e l’Orchestra a Plettro di Taormina

30 dicembre – ore 18: concerto letterario “Omaggio a Mia Martini”

3 gennaio – ore 18: concerto letterario con Erica Mou

EVENTI DI NATALE

14 dicembre – Villa romana del Casale, ore 17: inaugurazione dell’illuminazione artistica cui seguirà un concerto di pianoforte a cura di Palermo Classica

18 dicembre – Palazzo Trigona, ore 17: inaugurazione mostra “Da Picasso ad Andy Warhol”

22 dicembre – Teatro Garibaldi, ore 19.30: “Sogno di Natale”, per bambini e famiglie

23 dicembre – Piazza Pio La Torre: ore 18 terza edizione “Natale in folk”

2 gennaio – Da via Garibaldi all’omonimo teatro, a partire dalle 19: spettacolo itinerante “La notte del fuoco”

6 gennaio – Palazzo Trigona, ore 19: concerto a cura di Palermo Classica

10 gennaio – Palazzo Trigona, ore 19: recital di bandoneon e pianoforte

DIDASCALIE

a- L’inaugurazione della mostra sugli scacchi

b- Una bella veduta di Piazza Armerina

c- Uno dei libri rari del Museo finanziato dal Ministero della Cultura

d- Un gruppo di visitatori della mostra sugli scacchi