Il 13 dicembre Angelo Maddalena, Totò Nocera e Francesco Less al Garage Arts Platform tra libri, reading e concerto

Doppio appuntamento al Garage Arts Platform di Enna Bassa oggi sabato 13 dicembre con la presentazione del libro “Welcome in Siria” di Angelo Maddalena alle 19 e con il reading-concerto alle 21 con Totò Nocera e Francesco Less tratto dal romanzo di Stefano D’Arrigo, produzione Festival del Torto.



“Welcome in Siria” (Sikè Edizioni, 2025) nasce dopo il viaggio cominciato da Angelo Maddalena in Siria il 28 luglio 2023, con un gruppo organizzato: l’unica possibilità che aveva per entrare in Siria e raggiungere il monastero di Mar Musa, fondato da Paolo Dall’Oglio trent’anni prima, del quale non si sa più niente da quando è stato rapito a Raqqa, nel 2013. Già prima di partire si annunciava un viaggio “pericoloso”, mentre, al contrario, si rivela un itinerario con un ritmo inaspettatamente “turistico” e surreale, che diventa un’occasione persa di incontro con un popolo accogliente e sorridente, nonostante la sua “nudità”. La difficoltà e i nemici principali da combattere in questo viaggio, non saranno pertanto il regime militare e gli eventuali jihadisti, bensì i ritmi e i luoghi comuni che rivelano ancora una volta, in modo grottesco, l’incapacità di molti viaggiatori occidentali di uscire dal proprio guscio fino a diventare “una bolla in un paese in guerra”. WELCOME IN SIRIA sfida le percezioni comuni e ci costringe ad affrontare la realtà concreta delle persone in Siria. Durante la presentazione l’autore si esibirà dal vivo anche con alcune canzoni inedite. Ingresso libero con tessera garage 25-26.

Angelo Maddalena ha viaggiato da artista di strada e reporter indipendente ed è tra i pochi reporter indipendenti a documentare la Siria pochi mesi prima della caduta del regime di Assad. Dal 2006 al 2016 è stato in Val di Susa, Algeria, Argentina e a Ventimiglia, da dove ha raccontato i conflitti con libri, canzoni e monologhi teatrali. Scrive su diverse riviste cartacee tra cui Rocca, Mosaico di pace e Oreundici; nei blog Border Liber e La bottega del Barbieri; dal 2025 collabora con Il Giornale di Rodafà, rivista online di liturgia del quotidiano.



“Horcynus Orca” è un viaggio musicale e poetico, uno spettacolo coinvolgente e immersivo attraverso le pagine del romanzo capolavoro di Stefano D’Arrigo, seguendo la voce e le musiche di Totò Nocera e Francesco Less tra elettronica, percussioni, mani e voci. Parole, che sono immagini, sogni, allucinazioni, guerre, tempeste e la gigantesca creatura mostruosa, visione simbolica dell’immensa rovina. Lo spettatore si ritrova a fluttuare, in apnea, in mezzo alle fere, alle femminote, ai pellisquadre e a tutti i personaggi allucinanti, partoriti dalla fantasia, folle e illuminata, di un autore straordinario. Ingresso 10 euro (8 ridotto studenti) con tessera garage 25-26.

Totò Nocera, attore e musicista, è direttore artistico del Festival del Torto, e fondatore del gruppo di musicale nu-kombat-folk Pupi di Surfaro. Scrive e compone, canta e suona le percussioni. Unendo l’attività artistica ad un imprescindibile impegno sociale. Ha ricevuto premi e riconoscimenti importanti come il premio Musica contro le mafie nel 2014, Premio Andrea Parodi nel 2016, Tour Music Fest nel 2016, Finalista alle Targhe Tenco nel 2017, Premio Voci per le libertà di Amnesty nel 2018.

Francesco Less è chitarra e voce dei Velaut, basso e voce in Inside the hole e Bunnyblack, chitarra nei Disìu e nei Pupi di Surfaro, e con questi progetti, oltre alle pubblicazioni, ha ricevuto diversi riconoscimenti nazionali. Vanta anche diverse collaborazioni, come quella con Alfio Antico. Francesco Less da due anni dirige lo studio/laboratorio musicale, la Roadhouse 11, a Cianciana (AG), in cui si occupa di produzioni e arrangiamenti e con cui ha già pubblicato diversi lavori.



Il Garage Arts Platform si trova in via Leonardo da Vinci 2 a Enna Bassa.



Luogo: Garage Arts Platform , via Leonardo da Vinci, 2, ENNA, ENNA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 19:00