“Lu cunti di Natali” a Enna in programma domenica 14 dicembre

Dalla notte dei tempi “u cuntu dei cunti” è sempre lo stesso, non cambiano i personaggi, ma neanche la storia, ma può cambiare il modo di raccontarlo e di viverlo. Quest’anno la Pro Loco di Enna propone “Lu cunti di Natali” narrato dal cantastorie Carlo Barbera, attore, regista, autore e cantante, anzi cantastorie, che ci racconterà la storia più antica di tutti i tempi alla sua maniera, nella bellissima cornice della chiesa di San Giuseppe, ai piedi dell’altare che ospita la Sacra Famiglia, domenica 14 Dicembre alle ore 20,00, evento organizzato in collaborazione con il “Collegio dei Rettori delle confraternite ennesi” e il Libero Consorzio Comunale di Enna ed inserito nel contenitore di eventi “EnNatale in Pro Loco 2025” che allieterà grandi e piccini durante tutto il mese di Dicembre.