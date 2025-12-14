Cane intrappolato in una tana salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del distaccamento di Piazza Armerina sono intervenuti all’alba in contrada Quattro Teste, nel territorio di Aidone, per il recupero di un cane da caccia rimasto intrappolato all’interno di una tana.

Il soccorso

Le operazioni si sono svolte con particolare cautela: i vigili del fuoco hanno rimosso manualmente pietre e materiale terroso per evitare di mettere a rischio la respirazione dell’animale.

Dopo diverse ore di intervento, il cane è stato estratto in buone condizioni di salute e riconsegnato al legittimo proprietario.