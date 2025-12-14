L’Enna sconfitta in trasferta e sprofonda in classifica

Ancora una sconfitta per l’Enna, che esce battuta dal campo della Gelbison al termine di una gara dai due volti. In casa della formazione campana i gialloverdi pagano un primo tempo sottotono, non riuscendo poi a completare la rimonta nella ripresa. Il 2-1 finale complica ulteriormente la classifica, che vede l’Enna scivolare al terzultimo posto.

Doppio vantaggio del Gelbison

L’avvio di gara è favorevole ai padroni di casa, più concreti e cinici. Al 12’ la Gelbison passa in vantaggio: su un’azione sviluppata sulle corsie esterne, Russo svetta di testa e batte l’estremo difensore ennese, portando avanti i campani. L’Enna prova a reagire ma fatica a trovare spazi, mentre la Gelbison controlla il ritmo del match. Al 36’ arriva il raddoppio: calcio di rigore per i padroni di casa e Liurni dal dischetto non sbaglia, chiudendo il primo tempo sul 2-0.

Nella ripresa l’Enna mostra tutt’altro atteggiamento. I gialloverdi rientrano in campo con maggiore determinazione e al 7’ trovano il gol che riapre la partita: Montero è bravo a finalizzare un’azione offensiva, accorciando le distanze e riaccendendo le speranze. La squadra ennese spinge, prova a mettere pressione alla difesa campana e crea i presupposti per il pareggio, che però non arriva.

La classifica

Nonostante l’impegno e il cuore messi in campo nella seconda frazione, l’Enna non riesce ad agguantare il 2-2 e deve fare i conti con un’altra sconfitta pesante. Un ko che pesa soprattutto in chiave classifica: i gialloverdi restano invischiati nella zona bassa e sprofondano al terzultimo posto, con la necessità di invertire al più presto la rotta per tenere vive le speranze di risalita.