E’ morto l’uomo aggredito a Catenanuova, parente indagato per omicidio, ci sarà autopsia

E’ deceduto ieri nell’ospedale Cannizzaro di Catania Salvatore De Luca, il 57enne vittima di un’aggressione avvenuta il 3 dicembre scorso a Catenanuova. L’uomo lascia la moglie ed un figlio e così dopo la sua morte la Procura di Enna ha modificato l’ipotesi di reato da tentato omicidio a omicidio volontario.

L’indagato

C’è un unico indagato, un 23enne di Catenanuova, indicato dagli inquirenti come un parente della vittima, che è stato già interrogato nei giorni scorsi dal gip del Tribunale di Enna. Il giovane, difeso dagli avvocati Lorenzo Caruso e Sandro Fagone, nel corso della sua deposizione ha negato le accuse, assicurando di non aver aggredito il familiare. Nella tesi degli inquirenti, le ragioni della lite, finita poi nel sangue, sarebbero da ricondurre a contrasti maturati nella cerchia di famiglia.

L’autopsia

E’ stata già disposta l’autopsia della salma: l’autopsia si terrà il 18 dicembre nella sala mortuaria dell’ospedale Cannizzaro di Catania. La difesa dell’indagato conferirà l’incarico ad un medico legale di parte, in ogni caso l’esame consentirà di comprendere meglio le ragioni del decesso della vittima. Una volta conclusa l’autopsia, la Procura disporrà il dissequestro della salma che sarà restituita ai familiari.