Il Natale della solidarietà: il progetto “Briciole di Salute” alla chiesa di San Tommaso

Con il Natale ormai alle porte, si è rinnovato a Enna uno degli appuntamenti più significativi della solidarietà locale. Domenica 14 dicembre nella chiesa di San Tommaso, la Delegazione Sicilia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio ha effettuato una donazione nell’ambito del progetto “Briciole di Salute”, iniziativa ormai profondamente radicata nel territorio come concreta espressione di carità cristiana.

Il progetto

Il progetto, finanziato e fortemente voluto dalla Casa Reale di Borbone delle Due Sicilie, è destinato al sostegno delle famiglie più bisognose con bambini da zero a tre anni appartenenti alla Diocesi di Piazza Armerina, offrendo un aiuto essenziale in termini di derrate alimentari e beni di prima necessità.

A rappresentare l’Ordine Costantiniano erano presenti, sotto la guida del Commendatore Matteo Bertino, responsabile per la provincia di Enna, il Cavaliere Ufficiale Alessandro Balsamo e i Cavalieri Marco Milazzo, Elio Virone, Giuseppe Mastrobuono e Giovanni Paternò, insieme alle Dame Giuseppina Crescimanna e Angelica Zarba.

La cerimonia

La cerimonia ha avuto inizio con la consegna ufficiale delle derrate alimentari al parroco della chiesa ospitante, don Salvatore Rindone, cui è seguita la celebrazione della Santa Messa, momento di raccoglimento e di riflessione in vista delle imminenti festività natalizie che annunciano la nascita di Gesù Cristo.

Il messaggio

Prima della benedizione finale, il Commendatore Matteo Bertino ha rivolto ai presenti un messaggio augurale a nome del Gran Priore del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Marcello Semeraro, e del Priore di Sicilia dell’Ordine, S.E. l’Arcivescovo Mons. Michele Pennisi. A conclusione della celebrazione, il Cavaliere Elio Virone ha recitato la tradizionale Preghiera del Cavaliere Costantiniano, suggellando un momento di intensa spiritualità.

Il Commendatore Bertino ha inoltre trasmesso gli auguri e i complimenti per il costante impegno da parte di S.A.R. il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro e Capo della Real Casa, e della Principessa Beatrice di Borbone delle Due Sicilie, Gran Prefetto Costantiniano. Parole di apprezzamento sono giunte anche dal Delegato Vicario di Sicilia, Nobile Antonio di Janni, Cavaliere di Gran Croce di Grazia, che ha espresso stima per la dedizione e la numerosa partecipazione dei Cavalieri della provincia ennese.