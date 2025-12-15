Movida violenta a Valguarnera, scoppia una rissa tra ragazzi, indagini dei carabinieri

Drammatico episodio di violenza ieri sera a Valguarnera con una rissa tra ragazzi. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri, lo scontro avrebbe coinvolto alcuni giovani, alcuni dei quali presumibilmente minorenni.

Le testimonianze

Dal raccolto di alcuni testimoni, che, comunque è in fase di accertamento, ci sarebbero state prima delle urla, che hanno attirato l’attenzione e soprattutto la preoccupazione dei residenti della zona, e poi, dopo qualche istante, quella lite verbale è sfociata in una zuffa.

Le segnalazioni ai carabinieri

Nel volgere di qualche minuto, sono arrivate diverse segnalazioni ai carabinieri del comando provinciale di Enna e della stazione di Valguarnera che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e provare ad identificare gli autori di questa rissa.

Le indagini

Non sono ancora del tutto chiare le cause di questa colluttazione, non è escluso che il consumo di alcolici o di sostanze psicotrope abbia scaldato gli animi, già evidentemente accesi. Da capire se nella zona in cui è avvenuto lo scontro ci sono delle telecamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso la zuffa ed i volti dei partecipanti.