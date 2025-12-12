Fuga di gas in una scuola di Valguarnera, lezioni sospese

Una fuga di gas è stata individuata nei locali della scuola Mazzini di Valguarnera, edificio che ospita le sezioni della scuola dell’infanzia e della primaria. L’anomalia è stata rilevata dai vigili del fuoco dopo una segnalazione e così, al termine di un intervento di verifica, l’istituto è stato chiuso nella giornata di ieri e stamane, per il secondo giorno, sono saltate le lezioni per motivi di sicurezza.

I controlli dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco stanno effettuando accertamenti per stabilire con precisione le cause della perdita. Secondo quanto dichiarato dalla sindaca Francesca Draià, come dichiarato a La Sicilia, la fuoriuscita di gas si sarebbe verificata nel tratto compreso tra la linea di alimentazione del metano e il contatore destinato alla registrazione dei consumi.