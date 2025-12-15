Per non dimenticare, un concerto di musica sacra in onore delle vittime di mafia alla chiesa della Magione – venerdì 19 dicembre

Venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 16:30 nella Chiesa della Magione a Palermo si terrà il concerto di musica sacra in onore delle vittime di mafia e del baritono Francesco Paolo Di Benedetto, con la direzione artistica di Salvatore Di Grigoli.

Dopo i saluti di Don Massimiliano Purpura, cappellano della Polizia di Stato e nuovo parroco della SS. Trinità della Magione, di Cettina Di Benedetto e di Carmine Mancuso, la voce narrante di Vittoria Di Bella si alternerà con gli interventi e le riflessioni di Flavia Zagara, Roberto Saetta e Rossella Accardo, familiari di vittime della mafia. Il concerto sarà a cura dell’organista e compositore Bartolomeo Cosenza, dei soprano Valentina Di Franco e Sonia Contino e del violinista Mario Renzi.

L’evento sarà presentato dalla giornalista Anna Cane.

All’evento prenderanno parte, inoltre, il console generale del Regno del Marocco a Palermo, Maryem Nassif, e l’addetto alle Pubbliche relazioni del consolato, Fabrice Frangipane. La loro presenza sottolinea l’importanza e la bellezza del dialogo interreligioso e interculturale.





Luogo: Chiesa della Magione, via Magione, 44, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 16:30

Artista: Vittime della mafia

Prezzo: 0.00