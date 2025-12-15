Sindacalista di polizia assolto in via definitiva, “finiti sei anni di grave disagio”

E’ diventata definitiva la sentenza di assoluzione per l’ex segretario provinciale della Fsp di Enna, Gaetano Menzo, finito sotto processo con l’accusa di diffamazione. Lo afferma l’attuale segretario generale provinciale della FSP di Enna, Calogero Filippo Di Dio Perna che ha espresso “grande soddisfazione” per l’esito del procedimento.

La vicenda

Lo stesso capo della Fsp ennese ricorda la vicenda quando Menzo, dopo la pubblicazione di un comunicato a difesa degli agenti di polizia del commissariato di Piazza Armerina, venne querelato da un funzionario in servizio in quell’ufficio.

La nota del sindacato

Durante il dibattimento, durante il quale Menzo è stato assistito dall’avvocato Michele Baldi, è emerso il comunicato sindacale, “era esclusivamente orientato a ristabilire la pace lavorativa dei poliziotti e soprattutto narrava fatti rispondenti al vero che avevano reso necessario un intervento forte e determinato a tutela dei diversi poliziotti che avevano lamentato quanto riportato in quel comunicato” spiega il segretario generale provinciale della FSP di Enna, Calogero Filippo Di Dio Perna.

Secondo Perna, la giustizia ha fatto il suo corso “anche se nessuno potrà ripagare il disagio subito in questi 6 lunghi anni da Menzo”