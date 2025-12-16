Citelli. “Green minds, greener future: una mobilità europea tra sostenibilità, scuola e cittadinanza attiva”





Green minds, greener future: una mobilità europea tra sostenibilità, scuola e cittadinanza attiva

Dal 7 al 13 dicembre si è svolta la mobilità Erasmus+ del progetto “Green minds, greener future”, che ha coinvolto studenti e docenti in un’esperienza formativa a Grevenbroich, presso l’Erasmus-Gymnasium. Il programma ha proposto attività strettamente collegate ai temi della sostenibilità ambientale, della cooperazione europea e della crescita personale.

Fin dall’accoglienza ufficiale e dalla presentazione del sistema scolastico tedesco, la mobilità ha favorito un confronto diretto tra modelli educativi differenti, stimolando la riflessione sul ruolo della scuola nella formazione di cittadini europei consapevoli e responsabili.

Ambiente, biodiversità e transizione ecologica

Il fulcro del progetto Green minds, greener future è stato rappresentato dalle attività dedicate alla tutela dell’ambiente. La visita al centro ambientale “Schneckhaus” ha permesso agli studenti di approfondire temi legati alla protezione degli ecosistemi e alla riproduzione degli insetti impollinatori, come api e altre specie fondamentali per garantire la biodiversità e l’equilibrio naturale.

Particolarmente significativa è stata anche la visita a Villa Erckens, dove gli studenti hanno potuto conoscere i processi di riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica nell’area mineraria renana, esempio concreto di trasformazione sostenibile di un territorio industriale.

Colonia e Bonn: città sostenibili e modelli europei

Le uscite didattiche a Colonia e Bonn hanno offerto ulteriori spunti di riflessione sulla sostenibilità urbana, sulla mobilità responsabile e sulla valorizzazione del patrimonio culturale. Le visite guidate e le attività in piccoli gruppi hanno favorito un approccio critico e partecipato, in linea con gli obiettivi del progetto.

Collaborazione, lingua e cittadinanza europea

La mobilità è stata caratterizzata da una calorosa accoglienza da parte di studenti e docenti tedeschi, che ha creato un clima di collaborazione autentica. Il lavoro congiunto tra studenti italiani e tedeschi ha rappresentato un forte stimolo linguistico, rendendo l’uso della lingua straniera naturale e funzionale.

Fondamentale è stata la permanenza degli studenti presso le famiglie ospitanti, che ha consentito una vera immersione nella cultura tedesca, favorendo la conoscenza delle tradizioni locali e rafforzando il senso di appartenenza a una comune identità europea.

Competenze per il futuro

L’esperienza ha contribuito in modo significativo allo sviluppo delle competenze di cittadinanza europea e delle soft skills, quali autonomia, capacità comunicative, adattabilità, collaborazione e spirito critico. Il confronto tra sistemi scolastici differenti ha inoltre arricchito il percorso formativo di studenti e docenti.

La mobilità a Grevenbroich si conferma quindi come un’esperienza altamente formativa, pienamente coerente con la visione del progetto “Green minds, greener future”, orientata alla costruzione di un futuro più sostenibile, inclusivo e consapevole.

