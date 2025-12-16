Più giornate per i forestali, Fai-Flai-Uila Sicilia: “Obiettivo condiviso con Governo regionale e Ars”

“L’Assemblea regionale voterà nei prossimi giorni l’emendamento alla Finanziaria che incrementa le giornate di garanzia per gli operai forestali, assicurando così ai siciliani più lavoro di Protezione ambientale. Siamo fiduciosi sull’ormai prossimo conseguimento di un obiettivo condiviso con Governo e Ars in molti mesi di interlocuzione con gli esponenti della giunta Schifani, le Commissioni parlamentari competenti e i rappresentanti dei gruppi politici, maggioranza e opposizione, che hanno sempre mostrato sensibilità e attenzione”.

Lo affermano i segretari generali di Fai-Flai-Uila Sicilia, Adolfo Scotti, Tonino Russo e Nino Marino, che annunciano “per giovedì mattina a Palermo, dinanzi Palazzo dei Normanni, la presenza di delegazioni territoriali delle nostre organizzazioni sindacali provenienti da tutte le province dell’Isola a sostegno anche della norma sulle stabilizzazioni del personale negli Enti di Sviluppo Agricolo-Esa”.

Per Scotti, Russo e Marino “rappresenta un segnale concreto di interesse per le politiche dell’Agricoltura e del Territorio l’aumento delle garanzie occupazionali a lavoratrici e lavoratori forestali, attualmente assunti per pochi mesi l’anno anche se svolgono un’attività fondamentale nel contrasto di desertificazione, incendi, dissesto idrogeologico”.

L’emendamento alla Finanziaria prevede che le giornate passeranno da 151 a 174, da 101 a 124 e da 78 a 101 per i tre raggruppamenti di operai non a tempo indeterminato. Questa proposta, in attesa ormai da decenni di riforma del settore, è stata lungamente discussa da Fai-Flai-Uila Sicilia con i capigruppo di tutte le forze politiche presenti all’Ars, con le Commissioni Bilancio e Attività produttive guidate da Dario Daidone e Gaspare Vitrano, oltre che con gli assessori all’Agricoltura e al Territorio Luca Sammartino e Giusi Savarino. Nelle scorse settimane il presidente della Regione, Renato Schifani, aveva significativamente sottolineato l’importanza della misura in favore dei forestali affermando che “l’estensione delle giornate lavorative per i circa 13mila 500 operai a tempo determinato rappresenta un passo avanti verso una gestione più sostenibile degli oltre 180 mila ettari delle aree demaniali”.



