Cambio medico di base a Enna, apertura degli sportelli, ecco il calendario

A seguito di un non prevedibile incremento temporaneo delle richieste di cambio medico per l’utenza del Distretto di Enna, l’ASP è intervenuta, presso lo sportello cambio medico del Poliambulatorio EX Inam di Enna, per fronteggiare la situazione di emergenza e garantire il miglior servizio possibile alla cittadinanza. Per agevolare tutti i cittadini che necessitano di effettuare il cambio del medico di medicina generale ed evitare disagi e lunghe attese, l’Azienda ha immediatamente organizzato le seguenti aperture straordinarie degli uffici siti ad Enna in via Calascibetta n. 1 (ex INAM) piano terra:

Calendario aperture straordinarie:

Mercoledì 17 dicembre ore 8:30 – 12:30

Giovedì 18 dicembre ore 8:30 – 12:30 e 15:00 – 17:30

Venerdì 19 dicembre ore 8:30 – 12:30

Lunedì 22 dicembre ore 8:30 – 12:30 e 15:00 – 17:30

Martedì 23 dicembre ore 8:30 – 12:30

Lunedì 29 dicembre ore 8:30 – 12:30 e 15:00 – 17:30

Martedì 30 dicembre ore 8:30 – 12:30

L’ASP di Enna ha inoltre potenziato il servizio di cambio medico online per offrire un’alternativa comoda e veloce ed evitare l’afflusso agli sportelli. È possibile effettuare il cambio medico comodamente da casa utilizzando il servizio digitale seguendo la procedura

1. Scaricare la modulistica dal sito: https://www.aspenna.it/2020/10/01/16350/

2. Compilare il modulo

3. Inviarlo all’indirizzo email: cambiomedico.enna@asp.enna.it