Case del Natale nel centro storico di Enna tra tradizione e solidarietà

Comunicati Stampa - 17/12/2025

Tre case del Natale, nel pieno centro storico di Enna, tra la via Roma e la

piazza Bovio, sono pronte ad aprire le loro porte dal 18 al 23 dicembre per

valorizzare il talento locale, la solidarietà e la bellezza delle tradizioni del

territorio.

A volere riportare “il Natale al centro” rivitalizzando concretamente un

tratto storico e fortemente identitario di Enna trasformando tre negozi

sfitti in altrettante “ Case del Natale”, ognuna con una propria identità,

da vivere e scoprire attraverso svariate attività.

La settimana di appuntamenti nasce dall’incontro di volontà e progettualità

condivise tra Confartigianato Enna e la DMO-Sicilia Centrale che hanno

ottenuto il patrocinio del Comune di Enna e del Libero Consorzio

Comunale di Enna e la collaborazione preziosa collaborazione dell’

Istituto Professionale Statale “ Federico II” di Enna con protagonisti gli

studenti in piú momenti, dell’associazione Libri &amp; Altrove che esporrà

alcune opere pittoriche, del comitato di quartiere San Tommaso e la

facoltà di architettura dell’Università Kore di Enna.

Per tutta la settimana, dal 18 al 23 dicembre all’interno de “Le Case del

Natale” prenderanno forma tre aree dedicate all’arte, alla creatività, ai

sapori ed al territorio.

Durante il percorso visitando “la Casa dei Sapori” sarà possibile

compiere un vero e proprio viaggio tra i gusti ed i profumi siciliani, con

dolci tipici, liquori, prodotti locali e degustazioni, mentre “ la Casa della

Creatività” si prepara ad essere un vero e proprio spazio espositivo

dedicato all’artigianato artistico e culturale con esposizioni anche di

pittori. Un punto di incontro per la comunità sarà, invece, rappresentato da

“ la Casa del territorio”.

“Questo Natale – sottolinea Peter Barreca presidente provinciale di

Confartigianato Imprese- abbiamo voluto puntare sulla valorizzazione di

un’area della Città di Enna storicamente dedita al commercio ma, che

purtroppo registra una diminuzione dell’attività presenti nell’area

rischiando di svuotarsi del tutto. Il coinvolgimento delle nostre imprese, di

vari partners e la creazione di aree espositive dedicate hanno infatti come

obiettivo quello di dare lustro al sapere artigiano e delle imprese del

territorio ed ai nostri luoghi. Anche questa volta le nostre imprese hanno

dimostrato grande vivacità e voglia di continuare a scommettere sul loro

territorio e per questo Confartigianato le ringrazia”.

 

Un progetto che nasce in occasione del Natale 2025 ma che rappresenta

una strategia pronta a tracciare un percorso duraturo nel tempo e su cui il

presidente della DMO della Sicilia Centrale, il Professore Claudio

Gambino dell’Università Kore di Enna aggiunge “Le Case del Natale

rappresentano un progetto che unisce creatività, tradizione e

partecipazione. Come DMO–UKE Sicilia centrale siamo orgogliosi di

sostenere questa iniziativa di Confartigianato, che valorizza il tessuto

artigianale ed espressivo della nostra comunità. Un ringraziamento va agli

assessorati alle Attività Produttive e al Turismo del Comune di Enna per la

collaborazione attenta e concreta, così come alla Presidenza del Libero

Consorzio per la sensibilità dimostrata verso un percorso di rigenerazione

culturale del territorio. Un riconoscimento importante va anche

all’Università, che continua a credere e a investire nel progetto DMO come

strumento di crescita culturale, formativa e territoriale: in questo contesto,

gli studenti di Architettura coordinati dal prof. Maurizio Oddo hanno

progettato l’allestimento delle Case del Natale contribuendo in modo

concreto e creativo alla qualità del progetto ed alla qualità dell’iniziativa. Il

nostro auspicio è che questo spirito di sinergia continui a crescere, in

dialogo con tutte le realtà cittadine: il Natale ennese, infatti, si arricchisce

apprezzabilmente anche delle tante iniziative spontanee e associative che

stanno animando i quartieri oltre il centro storico, creando un clima diffuso

di partecipazione e bellezza condivisa.”

 

Di seguito il programma delle giornate de “Le case del Natale”

LE CASE DEL NATALE – ENNA 2025”

TERRITORIO, ARTE, SAPORI E CREATIVITA’

Giovedì 18 Dicembre 2025

Ore 18:00 Apertura attività

Ore 19:30 Presentazione spazi espositivi

 

Vin brulé e sweet time

a cura delle aziende The Cocktail Experience di Ennio

Campanaro, GOURMANDISE di Santonocito

Luigia, L’Angolo Nascosto di Vinciguerra Flavia

(prodotti per celiaci)

 

Venerdì 19 Dicembre 2025

Ore 10:00 -13:00 Apertura attività spazi espositivi

Ore 11:00 Degustazione a cura dell’I.P.S. Federico II di Enna

 

Ore 18:00 – 22:00   Apertura attività spazi espositivi

 

Sabato 20 Dicembre 2025

Ore 10:00 -13:00 Apertura attività spazi espositivi

Ore 18:00 – 22:00   Apertura attività spazi espositivi

Degustazione “sapori salati e dolci del Natale”

 

Domenica 21 Dicembre 2025

Ore 17:00 – 22:00   Apertura attività spazi espositivi

Sweet Christmas Time a cura di GOURMANDISE di Santonocito

Luigia, L’Angolo Nascosto di Vinciguerra Flavia

(prodotti per celiaci) ed animazione e face painting

per bambini a Cura di Animazione il Delfino

 

 Lunedì 22 Dicembre 2025

Ore 10:00 -13:00 Apertura attività spazi espositivi

Ore 18:00 – 22:00   Apertura attività spazi espositivi

Degustazione “Rustica”

 

Martedì 23 Dicembre 2025

Ore 10:00 -13:00 Apertura attività spazi espositivi

Ore 18:00 – 22:00          Apertura attività spazi espositivi

Sweet Christmas Time a cura di GOURMANDISE di Santonocito

Luigia e L’Angolo Nascosto di Vinciguerra Flavia

(prodotti per celiaci)