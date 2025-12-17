Chiude la Statale 192 per lavori, riapertura ad aprile del 2026

Disagi alla viabilità lungo la Strada Statale 192 Enna–Catania, dove è stata disposta una chiusura temporanea al traffico per consentire l’esecuzione di interventi infrastrutturali.

Quanto dureranno i lavori

Nel dettaglio, dalle ore 7.00 del 17 dicembre alle ore 23.00 del 23 aprile 2026, la SS 192 sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto compreso dal km 6+900 (bivio Calderai) al km 11+300 (bivio per Mulinello).

Le ragioni della chiusura

Secondo autorevoli fonti di ViviEnna, la chiusura si è resa necessaria per l’avvio di lavori su due ponticelli, al di sotto dei quali scorre il fiume Dittaino. Gli interventi riguardano opere di manutenzione e messa in sicurezza delle strutture, considerate indispensabili per garantire l’incolumità degli utenti della strada e la funzionalità dell’infrastruttura.

Sempre secondo le stesse fonti, è presumibile che la programmazione dei lavori sia stata definita successivamente all’apertura dello svincolo di Enna dell’autostrada A19, evento che ha determinato una diversa distribuzione dei flussi di traffico e che avrebbe consentito di pianificare gli interventi riducendo, per quanto possibile, l’impatto sulla mobilità complessiva dell’area.

Il percorso alternativo

Per tutta la durata della chiusura, il percorso alternativo consigliato è costituito dalle strade provinciali SP 62 e SP 7A. Sul posto è stata predisposta apposita segnaletica stradale, con indicazioni dettagliate da seguire.