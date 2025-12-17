Ju-Jitsu, Il Dojo Catania domina l’Open d’Italia di Duo & Show

L’Open d’Italia Duo & Show Tournament 2025 consegna all’ASD Il Dojo un risultato di assoluto rilievo, che va oltre il valore del singolo successo e fotografa la solidità di un progetto tecnico strutturato e competitivo a livello nazionale e mondiale. Il bilancio finale, al termine dell’intensa due giorni al PalaVolcan di Acireale, è eloquente: 47 medaglie complessive, con 15 ori, 15 argenti e 17 bronzi, conquistate nelle specialità Duo, Show, Open e Team, e distribuite in tutte le categorie d’età, dall’U14 agli Adults. Numeri che certificano una presenza costante ai vertici e una capacità diffusa di produrre risultati.

Il dato più significativo riguarda le finali: 21 finali su 22 si sono risolte in derby interni, con oro e argento entrambi firmati ASD Il Dojo. Un indicatore chiaro di supremazia tecnica e profondità del roster, con l’unica eccezione rappresentata dalla prova Duo Team, nella quale il club ha comunque conquistato oro e bronzo. Di particolare valore anche i successi “bis”, con tre coppie capaci di vincere due titoli nella stessa manifestazione: Sebastiano Amore – Salvatore Luca Adornetto, primi classificati nel Duo Men Adults e nello Show Men Adults; Giada Costa – Alice La Rosa, vincitrici del Duo Women U21 e dello Show Women U21; Giada Costa – Sebastiano Amore, oro nello Show Mix Adults e nello Show Open

Da evidenziare inoltre la prestazione di Salvatore Ensabella, autore di due medaglie d’oro con partner diversi: con Alice La Rosa nel Duo Mix Adults e con Salvatore Molino nel Duo Open. Un risultato che sottolinea versatilità, affidabilità e alto profilo tecnico.

L’analisi complessiva restituisce l’immagine di un club capace di coniugare qualità individuale, coesione di squadra e continuità generazionale nel contesto di un evento internazionale come quello di Acireale, dove sono arrivati atleti da Austria e Spagna e da varie regioni d’Italia (100 coppie iscritte). I successi nelle categorie giovanili si affiancano alle affermazioni negli Adults e nelle prove Open, delineando un percorso di crescita solido e sostenibile. La vittoria nel Duo Team completa il quadro, confermando che i risultati non sono frutto di episodi isolati, ma di un metodo condiviso, riconoscibile e competitivo. Per la prima volta, poi, si sono esibiti i protagonisti dei 20 podi con in testa i sei campioni del mondo.

“Rafforzato – rivela il maestro Cosimo Costa, che ha ricevuto la Castagna d’argento in occasione del Galà dello Sport a Trecastagni – così il posizionamento dell’ASD Il Dojo come punto di riferimento nazionale per il Duo & Show, con uno sguardo già orientato al futuro e alla prosecuzione di un progetto tecnico di alto livello. Questi ragazzi meritano grande rispetto per l’amore e l’attenzione che mettono nello sport”. Lo scorso weekend si è rinnovato anche l’appuntamento con la Coppa Natale Csain, la storia manifestazione giunta al 44esimo atto. Il tutto alla presenza del presidente nazionale Salvatore Spinella e del consigliere nazionale Giuseppe Lombardo. Una grande festa di ju jitsu, insomma, sostenuta dall’entusiasmo dei piccoli e dalle famiglie, sempre più attente e numerose al seguito di una splendida disciplina che forma e educa.



