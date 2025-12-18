Nell’ultimo disco di Enzo Leonardo c’è un brano dedicato alla sua Enna

M’arricurdu” di Enzo Leonardo: memoria, identità e territorio in un videoclip che parla anche a Enna

Il videoclip di “M’arricurdu”, brano di Enzo Leonardo, è un progetto musicale e visivo che mette al centro il valore del ricordo come elemento fondante dell’identità siciliana. Attraverso musica e immagini, il racconto si sviluppa come un viaggio emotivo tra luoghi, volti e scene di vita quotidiana, restituendo una Sicilia autentica e profondamente umana.

Il ricordo evocato dal brano non è semplice nostalgia, ma diventa strumento di connessione tra passato e presente, tra storie personali e memoria collettiva. Le immagini scelgono un linguaggio semplice e diretto, valorizzando le persone comuni e il lavoro quotidiano, veri custodi dell’identità del territorio.

Per il pubblico ennese, il videoclip assume un significato particolare grazie alla presenza di Enna all’interno del racconto visivo. La città viene inserita in un percorso che unisce diverse realtà siciliane, confermandone il ruolo di luogo di memoria, relazioni e appartenenza. Un elemento che contribuisce a rafforzare l’immagine di Enna come parte attiva e viva della cultura isolana contemporanea.

“M’arricurdu” si propone così come un progetto che unisce musica, territorio e comunità, offrendo anche ai lettori ennesi uno spunto di riflessione sul valore delle proprie radici e sulla necessità di custodirle per costruire il futuro.



