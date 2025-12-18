Regalbuto: gli studenti del Citelli incontrano Pietro Grasso su legalità e cittadinanza attiva

Martedì 16 dicembre 2025, il Cinema Urania di Regalbuto ha ospitato un incontro speciale tra gli studenti dell’Istituto Tecnico Salvatore Citelli e Pietro Grasso, Presidente della Fondazione Scintille di Futuro. L’iniziativa, resa possibile grazie all’organizzazione della professoressa Pina Giaggeri, al supporto del dirigente scolastico e alla collaborazione dei docenti, ha offerto ai ragazzi un’importante opportunità di approfondimento su temi di grande rilevanza civile ed educativa.



Durante l’incontro, Grasso ha illustrato i contenuti del suo libro Scintille per la Scuola, soffermandosi su legalità, cittadinanza attiva e ruolo dei giovani nella lotta contro le ingiustizie sociali. Gli studenti hanno potuto dialogare direttamente con Grasso, ascoltando le esperienze maturate come magistrato e politico impegnato nella diffusione della cultura della legalità e nel contrasto alla criminalità organizzata.



La partecipazione dei ragazzi è stata vivace e propositiva: hanno posto domande, discusso le tematiche del libro e riflettuto sul loro ruolo nella costruzione di una società più equa. Grasso ha risposto con entusiasmo, incoraggiando nei giovani un senso di responsabilità civica e un concreto impegno verso il futuro.



Al dibattito hanno preso parte anche esperti e professionisti, tra cui Giuseppe Calabrese, direttore della BCC La Riscossa, e Padre Alessandro Magno, vicepresidente della Federazione Antiracket Italiana, che hanno condiviso esperienze nella lotta alla criminalità e nella promozione dei valori della legalità. Anche Ivan Intraguilelmo, rappresentante legale di PROMOSTAND srl, e Denis Angemi, responsabile della Ditta Angemi, hanno evidenziato l’importanza della collaborazione collettiva per il bene della comunità.



L’incontro si è concluso tra gli applausi dei presenti. Il professor Lo Cascio ha espresso soddisfazione per l’esito positivo dell’iniziativa, mentre la professoressa Giaggeri è stata ringraziata per aver reso possibile questo momento di crescita.L’evento ha lasciato nei ragazzi una maggiore consapevolezza e la determinazione a impegnarsi attivamente per costruire una società più giusta e solidale, rappresentando un momento significativo anche per l’intera comunità di Regalbuto.