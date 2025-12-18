Traffico di droga a Enna, 13 misure cautelari

Una vasta operazione antidroga è stata portata a termine dagli agenti della Questura di Enna e del Reparto prevenzione crimine della Sicilia orientale.

L’ordinanza del gip di Enna

Il gip del Tribunale di Enna, su richiesta della Procura ennese, ha emesso un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di 13 persone, accusate di traffico di sostanze stupefacenti. I provvedimenti sono stati eseguiti dagli agenti della Squadra mobile.

Arresti anche a Catania e ad Agrigento

“Le misure coercitive sono state eseguite prevalentemente nella città di Enna, dove la maggior parte dei soggetti risiede, mentre alcuni destinatari dei provvedimenti sono residenti nelle province di Catania e Agrigento”