Aidone in lutto per la scomparsa del Generale Angelo Arena, figlio illustre della comunità

È stata annunciata dal Sindaco di Aidone, Anna Maria Raccuglia, la scomparsa del Generale Angelo Arena, figura di primo piano delle istituzioni e figlio illustre della comunità aidonese. La notizia ha suscitato profonda commozione in città, che oggi si stringe attorno alla famiglia nel ricordo di un uomo che ha onorato Aidone e l’Italia con una lunga e prestigiosa carriera al servizio dello Stato.

Il cordoglio del sindaco

«A nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale di Aidone – ha dichiarato il Sindaco – esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del Generale Angelo Arena, figlio illustre della nostra comunità».

La carriera

Il Generale Arena ha rappresentato un esempio di dedizione, competenza e alto senso delle istituzioni. Ufficiale dell’Aeronautica Militare, ha ricoperto incarichi di rilievo distinguendosi per professionalità e rigore, maturando un percorso che lo ha portato successivamente a svolgere funzioni di rappresentanza dello Stato anche in ambito diplomatico. In particolare, è stato Console d’Italia in Portogallo, incarico nel quale ha contribuito a rafforzare i rapporti istituzionali e culturali tra l’Italia e il Paese ospitante, operando sempre nel segno del dialogo e della cooperazione internazionale.

«Il Generale Arena – ha aggiunto il Sindaco Raccuglia – ha rappresentato l’Italia con onore, portando con sé, in ogni incarico ricoperto, i valori della nostra terra e un forte senso di appartenenza alla comunità aidonese».