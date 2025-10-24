Sp 40 Aidone, al via i lavori di messa in sicurezza ma servono altre risorse
Aidone - 24/10/2025
“Sono partiti i primi interventi di sistemazione e messa in sicurezza della Sp 40 Aidone-Borgo Baccarato”. Lo afferma il sindaco di Aidone, Annamaria Raccuglia che spiega come gli interventi saranno eseguiti con le risorse messe a disposizione dal Dipartimento di Protezione civile regionale.
“Questi lavori interesseranno i tratti più danneggiati, per migliorare la sicurezza e la viabilità di una strada molto frequentata ogni giorno dai nostri concittadini” afferma il sindaco di Aidone.
Servono altre risorse
Contestualmente, Raccuglia, riconoscendo che questi interventi non basteranno “ad eliminare tutte le criticità” ammette che, “in sinergia con la Provincia, abbiamo redatto un ulteriore progetto più ampio che punta alla riqualificazione complessiva dell’intero asse viario, così da restituire al territorio una strada finalmente sicura e fruibile”