Consegna della Costituzione all’istituto Alberghiero di Centuripe

Altra straordinaria soddisfazione per l’Istituto Alberghiero di Centuripe. Ieri 18 dicembre è stata una giornata di festa al “Don Pino Puglisi”, è stata consegnata, a cura del presidente dell’U.I.R (Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana) di Catania G.U. prof. Giuseppe Adernò, accompagnato dal vice presidente cav. Salvatore Vicari, dal cav. Attilio Leogrande e dal cav. Nicolò Moschitta, la Carta Costituzionale al dirigente Scolastico dell’Istituto Alberghiero Don Pino Puglisi di Centuripe prof. Serafino Lo Cascio.

Presenti il sindaco Salvatore La Spina, la sindaca dei ragazzi Elisa Palmisciano, il Luogotenente C.S. dei Carabinieri Nicola Parente, in rappresentanza dell’Arma di Nicosia, il maresciallo ordinario Antonio Isaia, Comandante della Stazione Carabinieri di Centuripe, il direttore di sede prof. Avv. Felice Bonelli, il Prof. Antonio Sportaro resp.le dell’Ufficio Tecnico dell’IIS F. Fedele, nonché altro personale docente, ATA e studenti dell’istituto.

Dopo l’inno nazionale c’è stata la consegna della Carta Costituzionale, spiegata nelle linee principali dal presidente Adernò, e successivamente i relatori hanno dato, oltre ai saluti istituzionali, le loro deduzioni sul significato dell’evento. Infine agli ospiti l’alberghiero ha offerto un lauto rinfresco preparato dagli studenti sotto la supervisione dei docenti di laboratorio, a base di prodotti tipici locali, PAT e a Km zero. Un altro esempio per tutti di come le istituzioni stanno concretamente vicino al mondo della scuola, non solo con le parole ma anche con i fatti.