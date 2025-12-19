Inaugurate “Le Case del Natale” di Confartigianato e DMO Sicilia
Comunicati Stampa - 19/12/2025
Tre luci tornano ad essere accese tra via Roma e Piazza Bovio sino al
prossimo 23 dicembre dimostrando che dare vita ad un nuovo corso per
l’artigianato ed il commercio ennese riscoprendo e i talenti, lo spirito
solidale e la bellezza delle tradizioni locali è possibile unendo le forze.
È questo il senso del percorso diffuso realizzato da Confartigianato Enna
assieme alla DMO-UKE Sicilia Centrale trasformando tre negozi sfitti
in altrettante “Case del Natale.
Il calendario di eventi che arricchisce il Natale in città ha il patrocinio del
Comune di Enna e del Libero Consorzio Comunale di Enna e si avvale
collaborazione preziosa collaborazione dell’ Istituto Professionale Statale
“ Federico II” di Enna con protagonisti gli studenti in più momenti,
dell’associazione Libri & Altrove che esporrà alcune opere pittoriche, del
comitato di quartiere San Tommaso, società Dante Alighieri di Enna e
degli studenti della facoltà di architettura dell’Università Kore di Enna
che hanno progettato gli allestimenti delle case.
I tre spazi espositivi sono distinti da un tema specifico “la Casa dei
Sapori”, “ la Casa della Creatività” e “ la Casa del territorio” mentre si
alternano degustazioni dolci e salate tipiche della tradizione locale
“Questo progetto parte dal Natale – sottolinea Luigi Ricerca
Vicepresidente di Confartigianato Imprese Enna e presidente della
categoria comunicazione e servizi innovativi- per realizzare una visione
condivisa che guarda alla costruzione progressiva del futuro nella nostra
città. Con la DMO-UKE della Sicilia centrale condividiamo non soltanto
l’amore per il territorio ma anche e soprattutto la voglia di impegnare le
nostre risorse progettuali all’interno di una rete che porti al rilancio
complessivo della nostra città partendo da quelle aree che chiedono un
intervento più mirato ed urgente. Abbiamo subito trovato una disponibilità
tanto spontanea quanto importante alla collaborazione dal comitato di
quartiere San Tommaso, dall’associazione Libri & Altrove e la società
Dante Alighieri, come dall’istituto Federico II e dalla facoltà di
architettura della Kore. Questa condivisione di idee, assieme alla presenza
attiva delle nostre imprese, è il primo motore che si accende per un
percorso che intende continuare nel tempo per portare il necessario
cambiamento”.
Un progetto che ha trovato accoglienza anche dall’amministrazione
comunale Dipietro con gli assessorati alle attività produttive e agli
spettacoli. “ Abbiamo subito condiviso l’iniziativa di Confartigianato e
DMO-UKE Sicilia Centrale – racconta Nicola De Luca- perché realizza
uno degli obiettivi su cui intendiamo lavorare come amministrazione
comunale, rivitalizzare il commercio del centro storico attraverso iniziative
condivise anche facendo rivivere i locali sfittì e sopratutto perché non è
un’iniziativa estemporanea ma pensata per ripetersi ed essere messa a
sistema”.
Sulla stessa lunghezza il presidente del Libero Consorzio Comunale Piero
Capizzi che afferma “Sostenere eventi che rimettono al centro il
territorio,le sue tradizioni,i suoi sapori è un dovere a cui l’Ente che
rappresento assolve con particolare piacere ed impegno. La proposta che
arriva con le case del Natale è quella di lavorare concretamente per
invertire la tendenza al depauperamento del centro storico di Enna e
rivitalizzarlo nel tempo. Per queste ragioni saremo al fianco di chi
condivide la visione di un territorio vivo e attraente" .
Importante per l’evento la collaborazione con l’IPS Federico II di Enna
protagonista della degustazione di questa mattina alle 11 su chi la
dirigente Scolastica Rosaria Di Prima evidenzia “La partecipazione
dell’Istituto Professionale Statale “Federico II di Enna” alla
manifestazione natalizia “Le case del Natale rappresenta un’importante
occasione educativa e formativa per gli studenti dei nostri tre indirizzi:
Enogastronomia e Ospitalità alberghiera, Manutenzione e Assistenza
Tecnica, Industria e Artigianato per il Made in Italy e offre loro
un’esperienza concreta di professionalità, creatività e responsabilità
sociale. L’ iniziativa conferma la vocazione dell’Istituto a rafforzare la
sinergia con le realtà produttive del territorio e implementa lo sviluppo
delle competenze tecnico –professionali e occupazionali degli studenti”.
Un riconoscimento importante per il lavoro fatto a favore dell’iniziativa
come ricorda il presidente della DMO-UKE della Sicilia Centrale, il
Professore Claudio Gambino dell’Università Kore di Enna “va anche
all’Università Kore, che continua a credere e a investire nel progetto
DMO-UKE come strumento di crescita culturale, formativa e
territoriale.Gli studenti di Architettura hanno progettato l’allestimento
delle Case del Natale contribuendo in modo concreto e creativo alla qualità
del progetto ed alla qualità dell’iniziativa. Il nostro auspicio è che questo
spirito di sinergia continui a crescere, in dialogo con tutte le realtà
cittadine”
Di seguito il programma delle giornate de “Le case del Natale”
LE CASE DEL NATALE – ENNA 2025”
TERRITORIO, ARTE, SAPORI E CREATIVITA’
Venerdì 19 Dicembre 2025
Ore 10:00 -13:00 Apertura attività spazi espositivi
Ore 11:00 Degustazione a cura dell’I.P.S. Federico II di Enna
Ore 18:00 – 22:00 Apertura attività spazi espositivi
Sabato 20 Dicembre 2025
Ore 10:00 -13:00 Apertura attività spazi espositivi
Ore 18:00 – 22:00 Apertura attività spazi espositivi
Degustazione “sapori salati e dolci del Natale” a
cura delle aziende : Bar Delizia di Filippo Morgano,
Tarricrii di Veronica Marotta, “Il dolce” dei fratelli
Cascio, “U Pitittu” di Valentino Amaradio, Panificio
Kore di Mariangela Di Stefano, Biscottificio Salvatore
Spalletta e Acquolina in bocca di Maria Cristina Celsa.
Domenica 21 Dicembre 2025
Ore 17:00 – 22:00 Apertura attività spazi espositivi
Sweet Christmas Time a cura di GOURMANDISE di Santonocito
Luigia, L’Angolo Nascosto di Vinciguerra Flavia
(prodotti per celiaci) ed animazione e face painting
per bambini a Cura di Animazione il Delfino
Lunedì 22 Dicembre 2025
Ore 10:00 -13:00 Apertura attività spazi espositivi
Ore 18:00 – 22:00 Apertura attività spazi espositivi
Degustazione “Rustica”a cura del ristorante La Trinacria di Luigi
Mascaro, Pasticceria Mantegna di Mario Mantegna, Panificio
Sant’Antonio di Cristian Sutera & C, Caseificio Valvo di Savarese
e Principá di Ivan Correnti
Martedì 23 Dicembre 2025
Ore 10:00 -13:00 Apertura attività spazi espositivi
Ore 11:00 “Accendiamo le parole” a cura della Società Dante
Alighieri comitato di Enna Aps con Elisa Di Dio e gli allievi del
laboratorio di drammatizzazione del progetto Biblioinsieme.
Ore 18:00 – 22:00 Apertura attività spazi espositivi
Sweet Christmas Time a cura di GOURMANDISE di Santonocito
Luigia e L’Angolo Nascosto di Vinciguerra Flavia
(prodotti per celiaci)