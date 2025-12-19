Inaugurate “Le Case del Natale” di Confartigianato e DMO Sicilia

Tre luci tornano ad essere accese tra via Roma e Piazza Bovio sino al

prossimo 23 dicembre dimostrando che dare vita ad un nuovo corso per

l’artigianato ed il commercio ennese riscoprendo e i talenti, lo spirito

solidale e la bellezza delle tradizioni locali è possibile unendo le forze.

È questo il senso del percorso diffuso realizzato da Confartigianato Enna

assieme alla DMO-UKE Sicilia Centrale trasformando tre negozi sfitti

in altrettante “Case del Natale.

Il calendario di eventi che arricchisce il Natale in città ha il patrocinio del

Comune di Enna e del Libero Consorzio Comunale di Enna e si avvale

collaborazione preziosa collaborazione dell’ Istituto Professionale Statale

“ Federico II” di Enna con protagonisti gli studenti in più momenti,

dell’associazione Libri & Altrove che esporrà alcune opere pittoriche, del

comitato di quartiere San Tommaso, società Dante Alighieri di Enna e

degli studenti della facoltà di architettura dell’Università Kore di Enna

che hanno progettato gli allestimenti delle case.

I tre spazi espositivi sono distinti da un tema specifico “la Casa dei

Sapori”, “ la Casa della Creatività” e “ la Casa del territorio” mentre si

alternano degustazioni dolci e salate tipiche della tradizione locale

“Questo progetto parte dal Natale – sottolinea Luigi Ricerca

Vicepresidente di Confartigianato Imprese Enna e presidente della

categoria comunicazione e servizi innovativi- per realizzare una visione

condivisa che guarda alla costruzione progressiva del futuro nella nostra

città. Con la DMO-UKE della Sicilia centrale condividiamo non soltanto

l’amore per il territorio ma anche e soprattutto la voglia di impegnare le

nostre risorse progettuali all’interno di una rete che porti al rilancio

complessivo della nostra città partendo da quelle aree che chiedono un

intervento più mirato ed urgente. Abbiamo subito trovato una disponibilità

tanto spontanea quanto importante alla collaborazione dal comitato di

quartiere San Tommaso, dall’associazione Libri & Altrove e la società

Dante Alighieri, come dall’istituto Federico II e dalla facoltà di

architettura della Kore. Questa condivisione di idee, assieme alla presenza

attiva delle nostre imprese, è il primo motore che si accende per un

percorso che intende continuare nel tempo per portare il necessario

cambiamento”.

Un progetto che ha trovato accoglienza anche dall’amministrazione

comunale Dipietro con gli assessorati alle attività produttive e agli

spettacoli. “ Abbiamo subito condiviso l’iniziativa di Confartigianato e

DMO-UKE Sicilia Centrale – racconta Nicola De Luca- perché realizza

uno degli obiettivi su cui intendiamo lavorare come amministrazione

comunale, rivitalizzare il commercio del centro storico attraverso iniziative

condivise anche facendo rivivere i locali sfittì e sopratutto perché non è

un’iniziativa estemporanea ma pensata per ripetersi ed essere messa a

sistema”.

Sulla stessa lunghezza il presidente del Libero Consorzio Comunale Piero

Capizzi che afferma “Sostenere eventi che rimettono al centro il

territorio,le sue tradizioni,i suoi sapori è un dovere a cui l’Ente che

rappresento assolve con particolare piacere ed impegno. La proposta che

arriva con le case del Natale è quella di lavorare concretamente per

invertire la tendenza al depauperamento del centro storico di Enna e

rivitalizzarlo nel tempo. Per queste ragioni saremo al fianco di chi

condivide la visione di un territorio vivo e attraente" .

Importante per l’evento la collaborazione con l’IPS Federico II di Enna

protagonista della degustazione di questa mattina alle 11 su chi la

dirigente Scolastica Rosaria Di Prima evidenzia “La partecipazione

dell’Istituto Professionale Statale “Federico II di Enna” alla

manifestazione natalizia “Le case del Natale rappresenta un’importante

occasione educativa e formativa per gli studenti dei nostri tre indirizzi:

Enogastronomia e Ospitalità alberghiera, Manutenzione e Assistenza

Tecnica, Industria e Artigianato per il Made in Italy e offre loro

un’esperienza concreta di professionalità, creatività e responsabilità

sociale. L’ iniziativa conferma la vocazione dell’Istituto a rafforzare la

sinergia con le realtà produttive del territorio e implementa lo sviluppo

delle competenze tecnico –professionali e occupazionali degli studenti”.

Un riconoscimento importante per il lavoro fatto a favore dell’iniziativa

come ricorda il presidente della DMO-UKE della Sicilia Centrale, il

Professore Claudio Gambino dell’Università Kore di Enna “va anche

all’Università Kore, che continua a credere e a investire nel progetto

DMO-UKE come strumento di crescita culturale, formativa e

territoriale.Gli studenti di Architettura hanno progettato l’allestimento

delle Case del Natale contribuendo in modo concreto e creativo alla qualità

del progetto ed alla qualità dell’iniziativa. Il nostro auspicio è che questo

spirito di sinergia continui a crescere, in dialogo con tutte le realtà

cittadine”

Di seguito il programma delle giornate de “Le case del Natale”

LE CASE DEL NATALE – ENNA 2025”

TERRITORIO, ARTE, SAPORI E CREATIVITA’

Venerdì 19 Dicembre 2025

Ore 10:00 -13:00 Apertura attività spazi espositivi

Ore 11:00 Degustazione a cura dell’I.P.S. Federico II di Enna

Ore 18:00 – 22:00 Apertura attività spazi espositivi

Sabato 20 Dicembre 2025

Ore 10:00 -13:00 Apertura attività spazi espositivi

Ore 18:00 – 22:00 Apertura attività spazi espositivi

Degustazione “sapori salati e dolci del Natale” a

cura delle aziende : Bar Delizia di Filippo Morgano,

Tarricrii di Veronica Marotta, “Il dolce” dei fratelli

Cascio, “U Pitittu” di Valentino Amaradio, Panificio

Kore di Mariangela Di Stefano, Biscottificio Salvatore

Spalletta e Acquolina in bocca di Maria Cristina Celsa.

Domenica 21 Dicembre 2025

Ore 17:00 – 22:00 Apertura attività spazi espositivi

Sweet Christmas Time a cura di GOURMANDISE di Santonocito

Luigia, L’Angolo Nascosto di Vinciguerra Flavia

(prodotti per celiaci) ed animazione e face painting

per bambini a Cura di Animazione il Delfino

Lunedì 22 Dicembre 2025

Ore 10:00 -13:00 Apertura attività spazi espositivi

Ore 18:00 – 22:00 Apertura attività spazi espositivi

Degustazione “Rustica”a cura del ristorante La Trinacria di Luigi

Mascaro, Pasticceria Mantegna di Mario Mantegna, Panificio

Sant’Antonio di Cristian Sutera & C, Caseificio Valvo di Savarese

e Principá di Ivan Correnti

Martedì 23 Dicembre 2025

Ore 10:00 -13:00 Apertura attività spazi espositivi

Ore 11:00 “Accendiamo le parole” a cura della Società Dante

Alighieri comitato di Enna Aps con Elisa Di Dio e gli allievi del

laboratorio di drammatizzazione del progetto Biblioinsieme.

Ore 18:00 – 22:00 Apertura attività spazi espositivi

Sweet Christmas Time a cura di GOURMANDISE di Santonocito

Luigia e L’Angolo Nascosto di Vinciguerra Flavia

(prodotti per celiaci)