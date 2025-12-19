“La Mente tra le Nuvole”: focus su metacognizione e metaemozione

Si è svolta a Enna l’edizione 2025 del congresso scientifico La Mente tra le Nuvole, appuntamento autunnale promosso dall’Istituto Superiore per le Scienze Cognitive e dedicato quest’anno alla Metacognizione & Metaemozione in Psicoterapia. L’evento ha riunito studiosi e professionisti impegnati nello studio dei processi che regolano la consapevolezza emotiva, l’autoregolazione e le loro applicazioni cliniche avviando un importante momento di riflessione e nuove collaborazioni.

Durante l’importante convegno, che ha visto esperti di tutta la Sicilia, confrontarsi su una tematica tanto affascinante, il direttore e fondatore del Sistema Aleteia Tullio Scrimali, ha tracciato il profilo delle attività e dei traguardi raggiunti nel 2025, ricordando che si è trattato di un anno segnato da due anniversari importanti: 50 anni di attività psichiatrica dello stesso presidente, con oltre 10.000 pazienti curati e i 35 anni dalla nascita della Scuola Aleteia. Già nel 1990 Aleteia scommetteva su Enna e sulla sua vocazione a divenire una città universitaria.

Il professore Scrimali, ha inoltre annunciato, la fondazione della nuova associazione di II livello denominata ALETEIA Sistema – Polo Clinico, Universitario e Tecnologico degli Erei. Aleteia Sistema, al suo interno coesistono dunque il Centro Clinico Aleteia, la Scuola Universitaria di Specializzazione in Psicoterapia e due imprese high-tech, “Psychotech” e “Herbal Neurocare”, realizzando dunque un polo innovativo che unisce clinica, formazione universitaria e tecnologia per le neuroscienze applicate e per la fitofarmacologia.

Dopo l’apertura dei lavori, la professoressa Antonella D’Amico (Università di Palermo) ha illustrato l’evoluzione dall’intelligenza emotiva all’intelligenza metaemotiva. È seguito l’intervento del professore Scrimali, sui processi metacognitivi e metaemotivi che modulano l’efficacia terapeutica degli psicofarmaci. Scrimali sta infatti sviluppando un innovativo approccio, costruttivista e complesso, alla piena comprensione dell’azione terapeutica degli psicofarmaci, che sta attirando l’attenzione degli studiosi a livello internazionale. Antonio Carollo dell’ASP di Palermo, ha approfondito il ruolo dell’antipatia nei percorsi clinici complessi.

La seconda sessione ha visto confrontarsi prospettive cliniche e applicazioni operative: Giusy Morabito (docente Aleteia e presidente di Mindful Sicilia ETS) ha relazionato sulle connessioni tra mindfulness e metaemozione; Sibilla Giangreco e Ambra Rinaldi, docenti di Aleteia hanno presentato il protocollo di gruppo “Emotivi Anonimi”; Barbara Perna ha illustrato i contributi della musicoterapia alla simbolizzazione affettiva; Giorgio Campo, dell’Università Kore e Antonio Pellegrino hanno descritto la “Day Therapy” come laboratorio di metaemozione.



