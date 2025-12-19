Musica tra corsie e palcoscenico, il liceo Musicale di Enna protagonista a Piazza Armerina

Una giornata intensa e ricca di significato quella vissuta dal Coro e dall’Orchestra del Liceo Musicale “N. Colajanni – P. Farinato” di Enna, impegnati lo scorso mercoledì 17 dicembre in due importanti appuntamenti musicali a Piazza Armerina.

L’iniziativa si è svolta grazie all’impegno della Dirigente scolastica prof.ssa Maria Silvia Messina ed è stata coordinata dalla referente del Liceo Musicale prof.ssa Giovanna Fussone, con la collaborazione dei docenti di musica d’insieme e strumento Gianmario Baleno, Luigi Bevilacqua, Francesca Bongiovanni, Alessandro Borgia, Samuele Cascino, Pietro D’Amico, Anna Di Marco, Katia Giuffrida, Vincenzo Indovino, Josè Mobilia, Fabiola Piccione e Giusy Terrana, con il supporto della docente di sostegno Martina Scialfa, dell’assistente alla comunicazione Ilaria Lo Presti e dell’assistente tecnico Gaetano Libertino.

Il primo concerto si è tenuto alle ore 10:30 presso l’atrio adiacente alla cappella ospedaliera dell’Ospedale “Michele Chiello” di Piazza Armerina, con la collaborazione della dott.ssa Mara Politi, Direttore Medico del Presidio Ospedaliero, per gli aspetti organizzativi e logistici, e con il supporto istituzionale del dott. Mario Zappia, Direttore Generale dell’ASP di Enna.

Il concerto si inserisce nell’ambito del progetto regionale “Musicalmente insieme… note di vita” promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione con l’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia, un evento straordinario che nel mese di dicembre coinvolge tutti i licei musicali siciliani in concerti all’interno delle strutture ospedaliere dell’Isola.

Il Coro e l’Orchestra di Enna hanno proposto un programma vario, capace di raggiungere, anche grazie alla filodiffusione, i reparti dell’ospedale, regalando, come ha sottolineato la dott.ssa Politi, un momento di bellezza e condivisione a degenti, operatori sanitari e visitatori. L’iniziativa è stata accolta con lunghi applausi, sottolineando ancora una volta il valore umano e terapeutico della musica.

Nel pomeriggio, alle ore 17:30, il testimone è passato all’Auditorium dell’IIS “E. Majorana – A. Cascino” di Piazza Armerina, per il secondo concerto della giornata, realizzato in collaborazione con i docenti e gli alunni degli indirizzi musicali degli Istituti Comprensivi di Piazza Armerina Chinnici-Roncalli, Falcone–Cascino e con il plesso Cordova di Aidone.

Sul palco si sono esibiti 80 studenti del Liceo Musicale, affiancati da 40 alunni degli Istituti Comprensivi, protagonisti di un’esperienza di musica d’insieme e continuità educativa tra scuola secondaria di primo e secondo grado. Il repertorio, che ha spaziato tra brani classici e moderni, ha valorizzato fortemente il lavoro collettivo, attraverso l’alternanza di sezioni orchestrali, interventi corali e momenti di ensemble, in un clima festoso e ampiamente partecipato dalle numerose famiglie e cittadini intervenuti.

All’evento erano presenti, tra gli altri, per l’istituto ospitante IIS “E. Majorana – A. Cascino” la dirigente scolastica Lidia Di Gangi, il vicepreside prof. Massimiliano Blandini e il tecnico Nicola Emanuele Maggio che ha curato la diretta Facebook del concerto, permettendo a un pubblico ancora più ampio di seguire l’iniziativa.

Per l’Istituto Comprensivo Falcone–Cascino con plesso Cordova hanno partecipato la dirigente prof.ssa Alessandra Messina, i docenti referenti Angelo Abate e Francesco Cultreri, e i professori Francesca Fichera, Salvatore Zoccolo, Fabio Di Stefano, Francesco Emmanuele, Ivan Florio e Martina Vacca.

Per l’IC Chinnici–Roncalli erano presenti la dirigente prof.ssa Vilma Piazza, la referente Laura Crispino e i docenti Eleonora Core, Giovanni Geraci e Salvatore Passantino. Un’esperienza significativa dunque che ha unito formazione artistica, impegno sociale e collaborazione tra istituzioni scolastiche, trasformando la musica in strumento di dialogo, crescita e comunità.