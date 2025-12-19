Solidarietà, concerto all’ospedale Michele Chiello di Piazza Armerina

Grande evento musicale all’insegna della solidarietà all’Ospedale Michele Chiello di Piazza Armerina, con l’esibizione molto apprezzata del coro e della Orchestra del Liceo Musicale N. Colajanni di Enna. Il concerto è stato promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione con l’Assessorato alla Sanità della Regione Siciliana e con il coinvolgimento della Rete Regionale dei Licei Musicali della Sicilia,

Nel corso del mese di dicembre, tutti i licei musicali dell’isola si sono esibiti in un concerto all’interno di una struttura ospedaliera del proprio territorio, contribuendo alla realizzazione di un grande evento regionale.

Il Liceo Musicale N. Colajanni di Enna ha scelto di offrire il proprio contributo presso l’Ospedale di Piazza Armerina il 17 dicembre 2025. “La Dirigente dell’Istituto Scolastico è la professoressa Maria Silvia Messina, protagonisti dell’iniziativa i Docenti di musica d’insieme, strumento Gianmario Baleno, Luigi Bevilacqua, Francesca Bongiovanni, Alessandro Borgia, Samuele Cascino, Pietro D’Amico, Anna Di Marco, Giovanna Fussone (Referente) , Katia Giuffrida, Vincenzo Indovino, Josè Mobilia, Fabiola Piccione e Giusy Terrana. Nell’evento, anche la docente di sostegno Martina Scialfa, l’assistente alla comunicazione, Ilaria Lo Presti e l’assistente tecnico Gaetano Libertino”.

La dott.ssa Mara Politi, direttore medico del Presidio Ospedaliero, nel sottolineare la grande importanza dell’avvenimento, ha evidenziato, tra l’altro, come “… la musica negli ospedali serva a ridurre lo stress, il dolore e l’ansia dei pazienti, migliorando il benessere emotivo e facilitando i percorsi terapeutici”. Ha ringraziato gli organizzatori e il Direttore Generale, dott. Mario Zappia, per avere accolto la proposta e reso possibile l’evento.