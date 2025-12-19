Visita del generale Del Monaco al comando dei carabinieri di Enna
Comunicati Stampa - 19/12/2025
Il Generale Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione
Carabinieri “Sicilia”, ha visitato il Comando Provinciale di Enna
in occasione delle prossime festività natalizie. Ad accoglierlo il
Colonnello Alfredo Beveroni, Comandante provinciale, il quale
ha raccolto le parole di plauso rivolte dal Generale Del Monaco
per le attività svolte dalle Compagnie di Enna, Nicosia e Piazza
Armerina. Nella circostanza è stata sottolineata l’importanza della
capillarità delle Stazioni CC presenti nella provincia ennese, una
per ogni Comune oltre alla frazione di Villadoro, appartenente a
Nicosia, ove vi è un anche un presidio dell’Arma. Inoltre il
Generale Del Monaco ha espresso il proprio ringraziamento alle
donne e agli uomini dell’Arma per l’impegno quotidiano al
servizio delle comunità, sottolineando il valore della coesione, del
senso di responsabilità e dello spirito di appartenenza che
caratterizzano l’attività dei carabinieri anche nei momenti più
complessi. Presente al brindisi finale anche una rappresentanza
dell’Associazione Nazionale Carabinieri e i delegati delle
Associazioni Professionali a carattere sindacale tra Militari.