Visita del generale Del Monaco al comando dei carabinieri di Enna

Comunicati Stampa - 19/12/2025

Il Generale Ubaldo Del Monaco, Comandante della Legione

Carabinieri “Sicilia”, ha visitato il Comando Provinciale di Enna

in occasione delle prossime festività natalizie. Ad accoglierlo il

Colonnello Alfredo Beveroni, Comandante provinciale, il quale

ha raccolto le parole di plauso rivolte dal Generale Del Monaco

per le attività svolte dalle Compagnie di Enna, Nicosia e Piazza

Armerina. Nella circostanza è stata sottolineata l’importanza della

capillarità delle Stazioni CC presenti nella provincia ennese, una

per ogni Comune oltre alla frazione di Villadoro, appartenente a

Nicosia, ove vi è un anche un presidio dell’Arma. Inoltre il

Generale Del Monaco ha espresso il proprio ringraziamento alle

donne e agli uomini dell’Arma per l’impegno quotidiano al

servizio delle comunità, sottolineando il valore della coesione, del

senso di responsabilità e dello spirito di appartenenza che

caratterizzano l’attività dei carabinieri anche nei momenti più

complessi. Presente al brindisi finale anche una rappresentanza

dell’Associazione Nazionale Carabinieri e i delegati delle

Associazioni Professionali a carattere sindacale tra Militari.