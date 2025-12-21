Barrafranca, il Luogotenente Mastrobuono Cavaliere al Merito della Repubblica

Un momento di grande orgoglio per Barrafranca e per l’intera provincia di Enna. Nella Sala dei Ricevimenti del Palazzo della Prefettura di Enna, il Luogotenente Giuseppe Mastrobuono, concittadino barrafranchese, ha ricevuto l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”, conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

La cerimonia

Alla cerimonia, svoltasi alla presenza delle massime autorità civili e militari del territorio, hanno preso parte il Prefetto di Enna, Maria Carolina Ippolito, e il sindaco di Barrafranca, Giuseppe Lo Monaco, che hanno consegnato ufficialmente il prestigioso riconoscimento.

«È stato un onore, per me e per tutta la nostra Comunità, consegnare questa onorificenza al nostro concittadino», ha scritto il primo cittadino in un post pubblicato sui social, sottolineando il valore simbolico e istituzionale dell’evento. Un riconoscimento che, come evidenziato dallo stesso sindaco, rappresenta «il riconoscimento del suo impegno e della sua dedizione al servizio del Paese e delle istituzioni».

Un esempio

Il Luogotenente Mastrobuono viene indicato dall’amministrazione comunale come un esempio di professionalità, rigore e spirito di servizio, qualità che ne hanno contraddistinto l’intero percorso umano e professionale. «È un esempio di professionalità e di servizio per tutti noi e ci rende orgogliosi di essere suoi concittadini», ha aggiunto Lo Monaco.

Parole di apprezzamento e vicinanza sono state rivolte anche alla famiglia del Luogotenente, destinataria delle congratulazioni ufficiali dell’amministrazione comunale e della comunità barrafranchese. «A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la nostra Comunità – ha scritto il sindaco – voglio esprimere le mie più sincere congratulazioni al Luogotenente Giuseppe Mastrobuono ed a tutta la sua famiglia per questo importante riconoscimento».

Il conferimento dell’onorificenza assume un valore che va oltre il singolo caso, diventando un messaggio rivolto soprattutto ai più giovani. «Il Luogotenente Mastrobuono è un vanto per la nostra Città ed un esempio per le nuove generazioni», ha concluso Lo Monaco, ringraziandolo pubblicamente «per il suo servizio» e ribadendo l’orgoglio di un’intera comunità che si riconosce nei valori della legalità, del dovere e dell’impegno al servizio dello Stato.