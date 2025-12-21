L’incidente sulla A19, fuori pericolo la bambina, grave una donna

È fuori pericolo la bambina coinvolta nel grave incidente stradale tra due auto avvenuto ieri sulla A19 nel tratto di Enna.

Una donna ricoverata a Caltanissetta

È ancora in gravi condizioni una donna che si trova ricoverata nell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta dove è arrivata ieri. Gli altri 4 feriti, stando ad alcune fonti investigative, sono fuori pericolo.

Scontro frontale, indagini della Polstrada

Sullo scontro sono in corso le indagini da parte della Polizia stradale e da una prima ricostruzione dei fatti i due veicoli si sono scontrati frontalmente. L’impatto sarebbe avvenuto nell’area di innesto del doppio senso di circolazione ma è troppo presto per accettare le responsabilità di entrambi i conducenti