Festa a Calascibetta per i 100 anni di nonna Benedetta

A circondarla, ieri, in uno dei giorni più importanti della sua vita, soprattutto l’amore dei suoi sette figli, avuti dal matrimonio, nel 1952, con Salvatore Augusto, morto nel 2016.

La festa

I festeggiamenti dei 100 anni di nonna Benedetta Daidone, nata il 21 dicembre del 1925, terza di sette figli, sono stati non solo un inno alla vita, ma un momento di armonia e condivisione con le persone a lei care. Dai sette figli, Antonio, Vito, Giuseppe, Franco, Aldo, Maria e Carmelo, ai quattordici nipoti, alle nuore, alla pronipote, tutti assieme per riempire di affetto e abbracci una delle nonnine più anziane di Calascibetta.

L’affetto dei figli

“Lavoratrice instancabile, la sua – spiegano i figli- è stata una vita trascorsa occupandosi della famiglia e aiutando il marito Salvatore nella sua attività agricola. Insieme hanno cresciuto i figli basandosi su un principio fondamentale, ovvero la sostanza più che l’apparenza. Mamma e papà- continuano i figli- hanno trascorso, per ben 65 anni, la loro vita nella casa di campagna, facendo enormi sacrifici per vivere dignitosamente e assicurarci il necessario per una crescita serena”.

Nonna Benedetta, che dopo la morte del marito abita nella casa della figlia Maria, nonostante i suoi cento anni, è lucida, vive una vita serena, e ai parenti di tanto in tanto racconta il suo passato. “La Seconda Guerra Mondiale è un ricordo triste per la nonna, la quale era costretta ad abitare in campagna e a nascondersi nelle grotte-spiegano i nipoti- Lei ha sempre detto che era un periodo terribile e di povertà“.

La consegna della pergamena

A congratularsi con nonna Benedetta anche l’amministrazione comunale. Il sindaco Piero Capizzi ha consegnato una pergamena dell’atto di nascita e una targa ricordo con su scritta una significativa citazione del poeta libanese Gibran Kahlil: “Cercate il consiglio degli anziani, giacché i loro occhi hanno fissato il volto degli anni e le loro orecchie hanno ascoltato la voce della vita”. Poi il taglio della torta e il soffio sulla candela dei 100 anni tra gli applausi dei familiari.