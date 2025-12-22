“Le Case del Natale”, domani chiusura dell’evento

Rivitalizzare il commercio e l’economia della città ripartendo

dalle sue vocazioni creando un percorso diffuso tra via Roma e

piazza Bovio che parte a Natale per durare nel tempo.

È l’obiettivo che ha unito Confartigianato Enna e DMO-UKE

della Sicilia Centrale nel progetto “ Le Case del Natale” che ha

riacceso le vetrine di tre negozi del centro storico ormai sfittì con

il patrocinio del Comune di Enna e dal Libero Consorzio

Comunale di Enna, con la preziosa collaborazione dell’IPS

Federico II di Enna, del comitato di quartiere San Tommaso,

dell’associazione Libri & Altrove, Società Dante Alighieri di

Enna, della facoltà di architettura della Kore di Enna e

cooperativa Beecoop all’interno delle tre “Case del Natale” tra

via Roma e Piazza Bovio.

Il calendario degli appuntamenti con “Le Case del Natale”

continua ancora per due giorni con gli appuntamenti di oggi

L’apertura serale sarà caratterizzata da animazione per bambini a

cura de“Il Delfino” ed una degustazione “Rustica” a cura del

ristorante La Trinacria di Luigi Mascaro, Pasticceria Mantegna

di Mario Mantegna, Panificio Sant’Antonio di Cristian Sutera &

C, Caseificio Valvo di Savarese e Principá di Ivan Correnti.

Per l’ultima giornata de “Le Case del Natale”, martedì 23

dicembre, tornerà l’appuntamento serale dalle 18 alle 22 con

“Sweet Christmas Time” di Gourmandise e L’Angolo Nascosto

mentre la mattina “le Case”saranno aperte dalle 10 alle 13 ed alle

12 ed. Alle 11 appuntamento Accendiamo le parole” a cura della

Società Dante Alighieri comitato di Enna Aps con Elisa Di Dio

e gli allievi del laboratorio di drammatizzazione del progetto

Biblioinsieme.