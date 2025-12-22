“Le Case del Natale”, domani chiusura dell’evento
Comunicati Stampa - 22/12/2025
Rivitalizzare il commercio e l’economia della città ripartendo
dalle sue vocazioni creando un percorso diffuso tra via Roma e
piazza Bovio che parte a Natale per durare nel tempo.
È l’obiettivo che ha unito Confartigianato Enna e DMO-UKE
della Sicilia Centrale nel progetto “ Le Case del Natale” che ha
riacceso le vetrine di tre negozi del centro storico ormai sfittì con
il patrocinio del Comune di Enna e dal Libero Consorzio
Comunale di Enna, con la preziosa collaborazione dell’IPS
Federico II di Enna, del comitato di quartiere San Tommaso,
dell’associazione Libri & Altrove, Società Dante Alighieri di
Enna, della facoltà di architettura della Kore di Enna e
cooperativa Beecoop all’interno delle tre “Case del Natale” tra
via Roma e Piazza Bovio.
Il calendario degli appuntamenti con “Le Case del Natale”
continua ancora per due giorni con gli appuntamenti di oggi
L’apertura serale sarà caratterizzata da animazione per bambini a
cura de“Il Delfino” ed una degustazione “Rustica” a cura del
ristorante La Trinacria di Luigi Mascaro, Pasticceria Mantegna
di Mario Mantegna, Panificio Sant’Antonio di Cristian Sutera &
C, Caseificio Valvo di Savarese e Principá di Ivan Correnti.
Per l’ultima giornata de “Le Case del Natale”, martedì 23
dicembre, tornerà l’appuntamento serale dalle 18 alle 22 con
“Sweet Christmas Time” di Gourmandise e L’Angolo Nascosto
mentre la mattina “le Case”saranno aperte dalle 10 alle 13 ed alle
12 ed. Alle 11 appuntamento Accendiamo le parole” a cura della
Società Dante Alighieri comitato di Enna Aps con Elisa Di Dio
e gli allievi del laboratorio di drammatizzazione del progetto
Biblioinsieme.