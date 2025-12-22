Sanità precaria, non si trovano medici, l’Asp recluta due dottori in pensione

La grave carenza di personale medico ha costretto l’Asp di Enna ad affidarsi a medici in pensione. E così, come fa sapere la direzione generale, sono stati prorogati due contratti di lavoro autonomo a Francesco Oliva, in servizio nell’Unità operativa complessa di Epidemiologia e Statistica Sanitaria, Salvatore Bono, impiegato nel reparto di Ortopedia dell’ospedale Basilotta.

Il ruolo dei due medici

E con l’influenza che sta mettendo a letto numerose persone, l’Asp ritiene strategico l’apporto di Oliva per “rafforzare le attività vaccinali” mentre la presenza dell’altro medico sopperisce ad una carenza di personale che rischia di creare disagi all’utenza.

Falliti i tentativi di reclutamento

L’azienda sanitaria afferma che sono stati portati avanti “tutti i tentativi di reclutamento previsti dalle procedure ordinarie, senza riuscire al momento a coprire tutte le posizioni vacanti”, per cui “le proroghe dei contratti si inseriscono quindi in una strategia più ampia che non si ferma: parallelamente alla collaborazione con i medici in quiescenza, proseguono tutte le procedure finalizzate a un reclutamento più stabile e duraturo del personale che può già contare su procedure concorsuali per personale medico a tempo indeterminato”.