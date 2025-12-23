Messa natalizia a Montesalvo per i carabinieri

Si è tenuta nella Chiesa di San Leonardo in Montesalvo a Enna la Messa in preparazione al Santo Natale per i Carabinieri del Comando Provinciale di Enna. Presente il Comandante Provinciale, Colonnello Alfredo Beveroni, e una folta rappresentanza dei militari in servizio alle Compagnie CC di Enna, Nicosia e Piazza Armerina, nonché del Reparto Operativo e delle Sezioni ennesi dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

La cerimonia religiosa

La Santa Messa, che ha rappresentato un momento di comunione, è stata celebrata dal Cappellano militare Don Rosario Scibilia, con la partecipazione del parroco Frate Domenico Gulioso. Al termine dell’omelia, il Cappellano Militare e il Comandante Provinciale hanno augurato un sereno Natale ai militari e alle loro famiglie