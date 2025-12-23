Questura, 69 arresti nel 2025 ma preoccupa la violenza di genere a Piazza Armerina: tanti casi

La Questura di Enna ha tracciato un bilancio delle attività di prevenzione e repressione condotte nel corso dell’anno appena concluso, durante un incontro con i giornalisti.

Il saluto del questore Fazzino che andrà a Ragusa

E’ stata anche l’occasione per il saluto del Questore Salvatore Fazzino che chiuderà la sua esperienza ad Enna per assumere lo stesso incarico a Ragusa. Al suo posto arriverà Incognito Cono. “Enna una città sicura e le persone che la abitano offrono molta collaborazione” detto Fazzino.

ll dato sulla violenza di genere

Tra i dati più rilevanti emerge il fenomeno della violenza di genere, in particolare nella città di Piazza Armerina. Su 77 provvedimenti di ammonimento emessi nell’anno, una parte significativa ha riguardato uomini residenti proprio in questa città, segnalando come la violenza di genere rappresenti uno dei fenomeni più tristi e preoccupanti del territorio ennese.

Che cosa è l’ammonimento

L’ammonimento è provvedimento previsto dall’articolo 342-ter del Codice di Procedura Penale, emesso dal Questore a carico di persone che abbiano posto in essere comportamenti persecutori o violenti nei confronti di familiari o conviventi. L’ammonimento mira a prevenire ulteriori episodi di violenza, rappresentando un primo strumento di tutela immediata per le vittime, prima che si arrivi a procedimenti penali più complessi.

Gli altri dati: 69 arresti

Sempre sul fronte della sicurezza, nel 2025 la Questura ha registrato: 69 arresti; 552 persone denunciate; 369,40 grammi di sostanze stupefacenti sequestrate; 8 espulsioni di cittadini stranieri; 3 Daspo sportivi e 6 Daspo Willy, strumenti fondamentali per prevenire episodi di violenza e disordini negli eventi pubblici.

In merito all’attività della Polizia stradale, i dati mostrano un’attenzione costante alla sicurezza sulle strade della provincia: 178 incidenti stradali registrati; 5679 punti patente decurtati; 3101 violazioni al Codice della Strada contestate.