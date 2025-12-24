Dittaino, la pioggia distrugge la strada, 4 automobilisti rimangono intrappolati

Ancora decine di automobilisti in panne sulla ex strada consortile di Dittaino, che costeggia il tratto della statale 192 chiuso da alcune settimane per lavori di consolidamento.

Le piogge

Le piogge degli ultimi giorni hanno aggravato le condizioni della bretella, dove in più punti — in particolare nei pressi dello svincolo in uscita per l’Outlet Village — si sono formate buche profonde, vere e proprie voragini sul manto stradale. Le criticità risultano particolarmente pericolose nelle ore serali, quando l’assenza di illuminazione in alcuni tratti rende difficile individuarle in tempo, trasformando la strada in una trappola per gli automobilisti.

La disavventura di 4 automobilisti

L’ultimo episodio si è verificato ieri intorno alle 18, quando quattro auto sono rimaste bloccate nei pressi dell’uscita della bretella, riportando danni a ruote, cerchioni e sospensioni. Nonostante la carreggiata sia composta da quattro corsie, due quelle esterne, risultano da tempo intransitabili a causa della fanghiglia persistente e della sosta quotidiana dei tir lungo gli stabilimenti industriali. Paradossalmente, pur essendo dotata di un impianto di illuminazione, la strada è al buio proprio nei tratti più critici, aumentando il rischio per chi la percorre a velocità sostenuta.

Ieri sera le quattro vetture coinvolte sono rimaste ferme in attesa del carro attrezzi o di un intervento per la sostituzione delle gomme forate. Due automobilisti di passaggio hanno allertato il 112 per segnalare il grave pericolo e hanno prestato assistenza ai malcapitati. Da tre o quattro giorni la bretella si è trasformata in una vera e propria “strada killer”, causando danni continui alle migliaia di automobilisti che quotidianamente la percorrono da e verso Aidone, Piazza Armerina e Valguarnera, oltre a coloro che si dirigono verso lo svincolo autostradale Catania–Palermo. Disagi anche per le centinaia di giovani che lavorano all’Outlet Village e che utilizzano quotidianamente questa arteria.

Secondo quanto riferito da uno di loro, negli ultimi giorni sarebbero circa quaranta i mezzi rimasti intrappolati nelle buche, rendendo il rientro serale a casa una vera odissea. Una situazione di pericolo che persiste da giorni senza alcun intervento risolutivo. Come noto, la ex strada consortile rientra oggi nelle competenze del Comune di Enna, ma nonostante le evidenti criticità e i continui disagi, al momento nessun ente è intervenuto per mettere in sicurezza l’arteria.