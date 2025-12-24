Il concerto di Natale nella chiesa di San Liborio tra musica e poesia

Bellissimo concerto di Natale lunedì sera nella Chiesa San Liborio, organizzato dall’Associazione Culturale F.Lanza, con il patrocinio del Comune di Valguarnera.

I 2 artisti

Un connubio originale di musica e poesia che ha deliziato il folto pubblico presente. Tre le forme d’arte che si sono alternate. La musica, il canto, la poesia con un duo artistico di primo livello che si è esibito per la prima volta a Valguarnera: si tratta del violinista Samuele Cascino e del pianista Vincenzo Indovino che con la loro bravura, i loro virtuosismi e arrangiamenti hanno incantato ed emozionato l’uditorio.

Due ragazzi 30enni, insegnanti al Liceo Musicale di Enna, talmente bravi da ipotizzare un avvenire luminoso davanti a loro.

Le due sinfonie

La serata, presentata dalla presidente Anna Laura Lo Presti e dalla vicepresidente Rina Virzì, si è aperta con 2 sinfonie: Carol of the bella e Angel’s se Havre hart. È proseguita con la lettura attoriale di alcune poesie seguite da canti o brani musicali. Bravissima la cantante locale Marilena Di Vincenzo, che ha interpretato alla perfezione testi della musica pop, folcloristici ed iconici del Natale: White Cristmas e All i dont for Christmas is you. Non potevano mancare nel repertorio delle notti di Natale le musiche classiche tra cui le ouverture della Norma di Vincenzo Bellini e del Barbiere di Siviglia di G.Rossini nonché bellissime poesie recitate da ragazze locali. Insomma una splendida serata che ha ricevuto il plauso del pubblico.