Affitti, sostegno della Regione, sollievo per Enna Cisl: “Bandi chiari e tempi certi per le famiglie”

Con l’approvazione della Finanziaria della Regione siciliana arriva un segnale sul fronte dell’emergenza abitativa. La manovra regionale introduce infatti un sostegno economico destinato al pagamento degli affitti, rivolto ai nuclei familiari e ai cittadini in difficoltà economica, con un’attenzione particolare alle aree più fragili dell’Isola, tra cui le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna.

La misura

La misura, inserita all’interno della normativa regionale sul diritto all’abitare, prevede l’erogazione di contributi integrativi per alleggerire il peso del canone di locazione. Le risorse saranno assegnate attraverso bandi regionali ufficiali, che definiranno requisiti, limiti di reddito e soglie ISEE, in linea con quanto previsto dalle disposizioni istituzionali sul sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

Secondo quanto evidenziato dal SICET Sicilia – Sindacato Inquilini Casa e Territorio, che da tempo sollecitava l’intervento, si tratta di una risposta attesa dai territori, dove l’aumento dei costi dell’abitare si è sommato alla contrazione dei redditi e alla crescente precarietà lavorativa. Una situazione che, nel territorio ennese, assume contorni particolarmente delicati per via di un mercato degli affitti sempre più oneroso e di un tessuto sociale già messo alla prova.

L’analisi del sindacato

Il rappresentante del SICET per le province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, Marco Gruttadauria, ha sottolineato come il sostegno agli affitti rappresenti uno strumento essenziale per riequilibrare le condizioni di vita delle famiglie siciliane, soprattutto in una fase in cui l’emergenza abitativa rischia di tradursi in esclusione sociale e aumento della morosità incolpevole. L’approvazione della norma in Finanziaria viene letta dal sindacato come un passo nella direzione giusta, capace di offrire un primo argine alle difficoltà quotidiane di chi vive in affitto con redditi bassi o medio-bassi.

La CISL Agrigento Caltanissetta Enna, guidata dalla segretaria generale Carmela Petralia, ha rimarcato il lavoro di interlocuzione portato avanti negli ultimi mesi con le istituzioni regionali e locali, finalizzato a riportare il tema della casa al centro dell’agenda politica. Per il sindacato, il bonus affitti non è solo una misura economica, ma un intervento di coesione sociale che può contribuire a ridurre il rischio di sfratti e a garantire maggiore stabilità alle famiglie.

Rivolgersi agli sportelli del sindacato

I dettagli operativi relativi ai bandi – requisiti, modalità di presentazione delle domande e scadenze – saranno resi noti attraverso il portale istituzionale della Regione Siciliana dedicato ai contributi per l’accesso alle abitazioni in locazione. In attesa della pubblicazione ufficiale, il SICET invita i cittadini interessati, in particolare nel territorio ennese, a rivolgersi agli sportelli sindacali per ricevere informazioni e assistenza, ribadendo la necessità che la misura venga attuata con procedure semplici, trasparenti e tempi rapidi.