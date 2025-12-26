Teatro: torna Corra la voce, con due donne under 35 che… affrontano il mito

Incel, violenza di genere e ruolo femminile nella rassegna sulla nuova drammaturgia isolana, prodotta da Buongiorno Sicilia e Up sotto l’egida del Comune di Catania e con la collaborazione della Scuola Tiresia. Due spettacoli saranno proposti nell’affascinante scenario delle Terme della Rotonda, che fa parte del Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della valle dell’Aci. Il 29 dicembre alle 18 sarà rappresentato “Hunter” di Vera La Rosa e l’indomani, alla stessa ora, “Medusa” di Neomenia. Entrambi i lavori saranno diretti e interpretati da Angelo D’Agosta e con Lorenza Denaro, mentre la Direzione tecnica sarà affidata ad Agnese Failla. Come prenotare per assistere agli spettacoli, che sono gratuiti.

Torna in questo finale d’anno Corra la voce, rassegna sulla nuova drammaturgia isolana prodotta da Buongiorno Sicilia e da Up con la collaborazione della Scuola di Scrittura e Storytelling Tiresia e sotto l’egida del Comune di Catania.

Due gli spettacoli che saranno rappresentati nell’affascinante scenario delle Terme della Rotonda, parte del Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della valle dell’Aci diretto da Giuseppe D’Urso: il 29 dicembre alle 18 andrà in scena Hunter di Vera La Rosa e l’indomani, alla stessa ora, sarà la volta di Medusa di Neomenia.

In entrambi i lavori la regia sarà affidata ad Angelo D’Agosta, che li interpreterà affiancato da Lorenza Denaro, mentre la Direzione tecnica sarà di Agnese Failla.

“Questo progetto – ha spiegato Angelo D’Agosta – consente a due giovani e promettenti autrici, entrambe under 35 e che, dopo il diploma nella Scuola Tiresia, erano già attive nel teatro e nella narrativa, di proporre, con due opere inedite, la propria arte e la propria poetica al pubblico della città”.

“Il fil rouge – ha aggiunto il regista – di questa prima parte della rassegna, che si concluderà a fine 2025, è la riscrittura del mito classico in chiave moderna. Così, Vera La Rosa ripropone in maniera sanguigna e passionale l’Ippolito portatore di corona di Euripide, con una visione attualissima, evidenziando il problema sociale degli incel (involontary celibate) e della violenza di genere”.

“Neomenia, invece – ha concluso D’Agosta – al secolo Lisa Luna Platania, fa evolvere il lirismo classico trasportandolo fino ai nostri giorni. Così Medusa non viene più dipinta come un pericoloso mostro, bensì come una donna fragile, vittima di un sistema che l’ha prevaricata e cambiata irrimediabilmente”.

Per assistere agli spettacoli, che sono gratuiti, occorrerà prenotare inviando un messaggio Whatsapp al numero 347 6380512. Dopo le due rappresentazioni di fine 2025, la rassegna Corra la voce proseguirà nel 2026 con altri appuntamenti, sempre nelle Terme della Rotonda, in cui Buongiorno Sicilia, con Up e con la Scuola Tiresia, creerà degli eventi ad hoc.





DIDASCALIE

a) Lorenza Denaro, che recita in Hunter e Medusa

b) Vera La Rosa, autrice di Hunter

c) Lisa Luna Platania, in arte Neomenia, autrice di Medusa

d) Agnese Failla, alla quale è affidata la direzione tecnica

e) Angelo D’Agosta, regista e interprete dei due spettacoli (foto Irene Belfiore/SEF)